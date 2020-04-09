【大行報告】野村料中國首季GDP按年跌9%　次季仍跌0.5%

野村證券最新報告預計，中國一季度實際GDP同比增速，將從去年四季度的6%，跌至-9%；二季度同比增速仍將錄得負值（-0.5%），而市場對二季度經濟增速的預期可能過於樂觀。

報告認為中國目前面臨外需驟降、第二波疫情等兩大挑戰。報告引述數據如下：

根據交通運輸部的資料，截止4月4日全國鐵路、陸路、水路和航空客運量的七天移動均值為1,880萬人次，較去年同期均值（4,730萬人次）低60.2%。

大城市地鐵搭乘人次方面，根據上海地鐵的資料，截止4月5日乘客出行量七天移動均值為590萬人次，較去年同期（1,130萬人次）低47.5%；根據廣州地鐵的資料，截止4月5日乘客出行量七天移動均值為450萬人次，較去年同期（890萬人次）低50%。

萬得採編的4月4日30個重點城市的新房成交總面積七天移動均值為40.3萬平米，較去年同期（51.8萬平方米）降低22.2%。

與工業活動有關的指標方面，4月3日六家重點發電廠日均耗煤量七天移動均值為56.6萬噸，比去年同期（68.0萬噸）低16.7%。由於家庭用電量相對穩定（2019年約佔用電總量的14%），根據估算，以七天移動均值為基礎，4月3日工業用電的耗煤量同比降幅或約達20.3%。如果考慮到疫情期人們為防感染而選擇更多留在家裏（導致家庭用電量增加），上述降幅可能更大。

重卡銷量按月回升

3月重型卡車銷售量同比增速從2月的-50%回升至-24%，一季度平均同比增速從2019年四季度的13.2%下降至-17.5%（2019年增速：2.3%）。

根據住房和城鄉建設部的資料，4月1日全國房地產建設項目和市政基礎設施建設復工率達85.1%，房地產售樓處復工率達92.7%。