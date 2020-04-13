【新冠肺炎】巴菲特旗下巴郡股市虧465億美元　美股迎特殊財報季

業內人士提醒，目前全球股市仍然處於非常不確定的時期。有投資者認為，一季度的美股企業盈利還不是最慘淡的，二季度企業盈利將出現雙位數下滑。

新型冠狀病毒肺炎疫情擴散、多國採取救市措施，全球市場短期內獲得了喘息機會，但是依然面臨較大的下行風險，知名股票投資人也損失慘重。

《證券時報》報道，數據寶統計顯示，2020年以來，有股神之稱的巴菲特（Warren E. Buffett） ﹑旗下的巴郡在股市損失465億元（美元‧下同），佔其股票持倉的19%。

美股整體表現不佳，是巴菲特損失慘重的一大原因。（新華社）

巴郡持倉包括美國銀行、富國銀行、蘋果公司、美國運通、美國合眾銀行、達美航空、可口可樂、摩根大通、聯合航空、卡夫亨氏、紐約梅隆銀行虧損額均超10億元，在其最大持倉蘋果公司上，虧損超60億元。僅在穆迪公司、亞馬遜、好市多、生物基因、梯瓦製藥等不足10家公司上的持倉是盈利的。

近年來，巴菲特僅在2001年和2008年產生過虧損，當時分別發生了9·11事件和金融危機，從而引發股市的大跌。2020年是否會成為巴菲特虧損的第三個年份，仍有待時間驗證。

美股首季財報本周起公布

另一方面，備受關注的美股財報季又將在本周拉開帷幕。根據安排，華爾街財報季率先開幕，摩根大通、摩根士丹利、高盛、花旗等銀行將公布一季度財報。

美國證監會主席克萊頓（Jay Clayton）表示：「我們將有一個特殊的財報季。」克萊頓此前表示，美國證監會將允許上市公司延期發佈其業績報告，投資者也應該預料到會出現推遲發佈的情況。因新冠肺炎疫情導致的不確定性，許多美股上市公司已於近期撤回業績指引，其中就包括推特、Target等公司。截至目前，至少已有84家公司提前發佈了一季度負盈利的預警。

雖然有近一半的標普500指數成份股公司，已經在2019年四季度財報電話會議上評論了新冠肺炎疫情對其業務的影響，但超過90%的電話會議都是在2020年1月或者2月舉行，而新冠肺炎疫情真正在美國爆發是在3月，所以給市場帶來更大的不確定性。