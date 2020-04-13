林毅夫：美國經濟衰退已是必然　或演變成全球性經濟危機

北京大學新結構經濟學研究院、南南合作發展學院院長林毅夫於文章內指出，發達國家的經濟本來已經走軟，新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的隔離或封城措施，對已經在下滑的經濟而言更是雪上加霜。另有分析稱，疫情對美國經濟及社會民生的損害「將是長期而深刻的」，而且這種損害還將外溢到全球經濟層面。

《北京日報》發表林毅夫的文章《當前形勢下國內外宏觀經濟走勢判斷》。該文指出，美歐日等發達經濟體現在的利率已經是零利率或者負利率，除了採用非常規的數量寬鬆外已經沒有多少其他貨幣政策手段可用，政府財政積累的負債率也已經很高，財政政策的空間很小，美國和其他發達國家出現經濟衰退已經是必然。

該文指出，隨着疫情的不斷惡化，新的預測越來越悲觀，美國和其他發達國家陷入像1930年代的經濟大蕭條已經是一個大概率事件。

美國已是新冠肺炎病例最多的國家。圖為，4月6日美國醫護人員在救護車旁待命。 （新華社）

該文強調，2008年的國際金融危機引發了全球動盪，導致全球經濟進入歷時10餘年的衰退調整期，深刻地改變了發達國家與發展中國家之間、發達國家內部的力量格局。

今年由於新冠肺炎疫情和石油價格閃崩所帶來的經濟下滑壓力和不確定性，已經觸發了發達國家由長達10多年的寬鬆貨幣政策支撐起來的股市崩盤，往前看，很有可能演變成一場全球性的經濟危機。