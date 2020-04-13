【新冠肺炎】迪士尼4.3萬人臨時休假　員工可保有健康保險等福利

受新型冠狀病毒肺炎蔓延影響，對當地就業市場帶來打擊，另有企業宣布與員工達成臨時休假協議。

據美國服務貿易理事會工會（Service Trades Council Union）透露，奧蘭多的迪士尼世界度假村將讓4.3萬名工會員工臨時休假，其主題公園仍然關閉，因為當局限制大型集會，以遏制新冠病毒傳播。

新冠肺炎疫情下的華盛頓，人流稀少，商業活動停滯。（新華社）

迪斯尼證實達成了一項協議，在休假期間維持健康保險和其他福利，此舉將於4月19日開始生效。迪士尼發言人在一份聲明中說：「迪士尼已經與幾個工會針對按小時付薪水的員工們達成了協議，這些員工將在4月19日生效的臨時休假期間保有自己的健康保險福利、教育支持和其他員工援助計劃。」

此外，美國億萬富翁、休斯敦火箭隊和Landry's海鮮餐廳的老闆蒂爾曼·費爾蒂塔（Tilman Fertitta）表示，他在美國新冠肺炎疫情期間已迅速臨時解僱了4.5萬員工，並稱這樣做是為了這些員工好，以便他們能夠儘快領取失業福利。

費爾蒂塔接受霍士新聞採訪時稱，他和他的企業在疫情期間堅持的還算不錯，「但我有4.5萬名員工在那裏，我們不得不臨時解僱他們，這是非常不幸的，我們得儘快恢復工作。這些失業人數已達到1,600萬，也不知道下週會發生什麼。 這就是整個危機的可悲之處。」