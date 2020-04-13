沙特俄羅斯慘烈石油價格戰結束　國際油價卻仍存變數

沙特阿拉伯與俄羅斯之間的原油市場價格戰，終於宣告結束。經過近一周的反覆談判，終於距離石油市場於亞洲時段開市不到4個小時，全球主要石油生產國召開電視電話會議，達成一項歷史性減產協議，以應對新冠肺炎大流行對石油需求的影響。

據協議內容，首次總計將每日減產970萬桶，約為危機前市場需求的10%。但略低於最初計劃的每日1,000萬桶規模。

據《國際金融報》報道，上周四由於墨西哥的抵制，OPEC+談判幾乎破裂，但經過周末的緊急外交之後，談判從瀕臨崩潰的邊緣出現轉圜，再加上美國總統特朗普出面干預，促成協議最終達成。

克里姆林宮於周日（12日）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump）和沙特阿拉伯國王薩爾曼（Mohammed bin Salman ）都支持OPEC+有關削減全球原油產量的協議。

根據協議，美國、巴西、加拿大會承擔總計每日370萬桶的減產規模，而其他20國（G20）集團國家將共計減產130萬桶。

《彭博》﹕墨西哥外交勝利

不過，目前沒有嚴格執行此類減產協議的國際監督機制。G20的數字也不代表真正的自願削減，而是反映了低油價已經對產出產生的影響。

《彭博》認為，墨西哥在此次協議中贏得了外交勝利。該國僅削減了10萬桶，低於其按比例分配的份額。此前，墨西哥威脅要退出OPEC+。

花旗集團（Citigroup）大宗商品研究主管埃德·莫爾斯（Ed Morse）說：「美國在史無前例的減產討論中，在沙特阿拉伯與俄羅斯之間就新的OPEC+協議達成的中間協議中發揮了關鍵作用。」

特朗普面臨競選連任，美國經濟不景氣以及美國石油公司在價格不斷下跌中掙扎生存的處境，促使其邁出了異乎尋常的介入步伐。

受新冠肺炎疫情影響，美國經濟陷入2008年金融危機以來的最嚴重困境。（AP）

減產不足以刺激油價回升

根據《路透》報道，科威特石油部長說，全球石油總減產每天可能達到2,000萬桶，約佔全球石油供應的20％。Rystad Energy表示，如果20國集團每日再減產1,000萬桶，那麼將對5月的石油供需失衡狀況有所調節。在4月，靜態庫存將接近飽和，但市場將穩定下來。

此次協議達成的背景，是全球基準布倫特原油價格跌至近20年來的最低點，接近每桶20美元，而2020年早些時候，其交易價格超過每桶70美元。

不過，儘管這一減產前所未有，但並不足以提振油價。已有分析人士計算得出，削減供應量幾乎無法抵消新冠病毒對石油需求的影響。

消息之後，石油期貨幾乎沒有變化。美油期貨跳空大漲後意外轉跌。摩根士丹利（Morgan Stanley）12日將其第二季度油價預期上調至布倫特每桶25美元，WTI每桶22.50美元。不過，該投行表示，每日減產970萬桶，不會阻止未來幾個月庫存的急劇增加，這依舊使油價承壓。

CMCmarkets大中華區分析師任震鳴在接受《國際金融報》訪問時表示，OPEC+會議取得減產協議，會議目的達成，但是從結果看，是一個遞減減產的協議，且結果小於市場預期。

「我們認為對於原油市場超額預期已經沒有，也暫時無法形成新的投機預期，油價暫時可以維持橫盤震盪。從遞減的減產協議角度看，依舊無法解決原油市場存在的供需矛盾，此前一月初的IEA原油報告中對於今年全球需求的增速是每日減少80萬桶水平，遠低於過去十年平均每日增加130萬桶的需求增速。其次，這份數據是處於全球疫情前，當前疫情對於歐美市場影響極大，數據上的判斷需等待美國，歐元區一季度二季度宏觀經濟數據判斷，不過從勞動力市場以及海外訂單情況看不會太樂觀，因此原油橫盤後大概率會創出年內新低。」