《路透》﹕摩通提高美國新申請按貸貸款要求

新冠肺炎疫情席捲美國，經濟及就業情況大受打擊，面對新經濟環境下，當地銀行收緊新申請按揭貸款要求。

摩根大通從周二起，新申請按揭客戶信用評分要求為700，並且需要支付等同樓價20%的首期。

據《路透》引述摩通負責住宅按揭業務的Amy Bonitatibus指出，由於經濟存有不確定，現時正進行調時性調整，讓該行能更專注為現有客戶提供服務。

據業內刊物Inside Mortgage Finance，摩通為2019年﹑美國第4大抵押貸款銀行。

《路透》指出，上述變動可讓摩通減少因意外失業﹑工資下降或物業貶值的借貸者風險敞口。該行指出，有關變化可騰出員工處理抵押貸款再融資申請。

《路透》引述美國抵押貸款銀行協會（MBA）數據顯示，上月再融資申請個季增至逾10年以來最高水平。30年期固定利率抵押貸款平均利率降至紀錄新低。

摩通並無透過目前各類抵押貸款最低要求，不過MBA指出整個住宅市場按揭首期平均約10%。

摩通指出新抵押貸款標準不適用於現有約400萬名抵押貸款客戶，亦不適用於有資格申請「DreaMaker」產品的中低收入者，後者最低首期要求為3%﹑信用評分需要620。