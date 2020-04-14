康方生物科技今起公開招股籌逾23億元　入場費16343元

臨床階段生物製藥公司康方生物科技（9926）今日起招股，計劃發售逾1.59億股，當中一成在香港公開發售，每手1,000股，招股價介乎14.88至16.18港元，入場費16,343.05元，本月17日截止認購，本月24日掛牌。保薦人是摩根士丹利及摩根大通。

公司專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求，願景是在開發、生產及商業化全球病人可負擔的下一代創新治療性抗體方面，成為全球領先的企業。處於臨床開發後期階段的產品包括PD-1/CTLA-4雙特異性抗體（AK104）、PD-1抗體（penpulimab （AK105））和PD-1／VEGF雙特異性抗體（AK112）。

以招股價中位數14.88元計算，集資淨額23.37億元，當中30%用於AK104（PD-1/CTLA-4)進行中及計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣（包括銷售及營銷）。約20%用於penpulimab （AK105）（PD-1）進行中及計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣（包括銷售及營銷）。

RIMBACO每手入場費約2,323元

馬來西亞樓宇建造承包商RIMBACO（1953）亦於今日起招股，計劃發行3.15億股，當中一成公開發售，招股價介乎0.4至0.46元，每手5,000股，入場費2,323.18元，本月17日截止認購，本月28日掛牌。保薦人是天泰金融。

以招股價中位數0.43元計算，集資淨額約8,150萬元，當中39.4%用於加強資本基礎，應付潛在樓宇建造項目，31.2%用於增購機器及設備，6.5%用於收購地皮及興建倉庫。