OPEC 減產油價仍欠支持　專家料紐油下試20美元　三桶油選中石化

國際原油市場價格戰似乎告一段落，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）經過4日會議後，達成歷史性的減產協議。不過，油價未見有力反彈，並持續偏軟。專家分析指，減產規模及會議的過程與市場預期有落差，預期紐約期油未來或進一步下試20美元水平。

OPEC+達成協議，初步每日減產970萬桶，佔全球每日產油量約一成。市場亦預期G20國在內的美國、加拿大及巴西等產油國另減產370萬桶，連同石油消耗國補充戰略石油儲備，料整體可達至減產近2,000萬桶，佔全球供應兩成。消息公布後，國際油價先升後回，紐約期油曾回升至24美元水平，但持續偏軟，最新仍低於每桶23美元。

高盛早前發表報告，認為OPEC+協議來得太遲，減產幅度太細，無助挽救油價。該行認為，全球實際需要每日減產共1,400萬桶，才可穩定油價。高盛對紐油的目標價每桶20美元，並強調需求縮減將導致油價進一步下跌。

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）達成協議，每日大幅減產石油共970萬桶。（Reuters）

減產不似預期 實際減幅成疑

事實上，3月底紐油價格曾挫至20美元水平，及後見明顯反彈，4月初曾急彈至29美元。東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆分析指，今次油價反彈乏力，主要因市場原本預期OPEC+的會議能夠容易達成協議，但最終會議需時4日進行，加上墨西哥一度拒絕減產，OPEC+亦僅達成初步每日減產970萬桶。然而，疫情已導致全球每日原油需求量大減3,000萬桶，減產幅度遠遠不及需求下降，故此投資者預期油價將會繼續下行。

資深分析師丁世民亦同意，OPEC+減產幅度遠遠不及實際需要，難以解決供過於需的問題，更質疑OPEC+實際能否達到減產目標。他又提到，美國總統特朗普稱OPEC+最終目標減產2,000萬桶，「信一半都畀多佢」。

疫情導致原油需求大減，市場預期油價再下試20美元水平。（資料圖片）

紐油短線徘徊20至25美元

事實上，即使油組大幅減產，油價走勢亦視乎疫情下的需求。葉澤恆指，中國內地疫情雖有改善，惟俄羅斯、新加坡、印度等地區近日疫情愈見嚴重，經濟活動將進一步受阻，故預期紐油或再下試20美元水平。

對於油價短期的走勢，葉澤恆料紐油短線下試20美元水平，上望25美元已有明顯阻力。即使全球疫情有所緩和，他認為3月初紐油從41美元急挫至35美元的下跌裂口，不容易修補，並且需要較長時間。

美國明尼蘇達Fed分行總裁Neel Kashkari預期，美國經濟或需要經歷一年半的漫長復甦。葉澤恆同樣認為，縱然疫情好轉，市場要注意疫情會否變得反覆，或會出現第二波爆發，導致原油需求疲軟。

中石化集中下游業務，可得益油價下跌降低成本。（資料圖片）

中石化防守力較強 惟派息料減少

油價難升，「三桶油」自然無運行。中海油（0883）及中石油﹙0857﹚由1月初急瀉五成至３月的低位，中石化（0386﹚亦挫超過三成，但近日已隨大市收復不少失地。

丁世民稱過去市場一般睇好上游業務較重的中海油（0883），但油價不興，他現較為看好中石化（0386），因為該股下游業務較多，可得益油價下跌降低成本，預期未來油價或大市再向下跌時，中石化跌幅將會是「三桶油」之中最少。

不過，縱使目前中石化股息回報率達8厘以上，丁世民提醒投資者勿期望現價的回報率可以持續，正如美國銀行停止回購、甚至滙控（0005）暫停派息，他預期中石化這類高息股未必能夠維持分派比率，相信日後會減少派息。