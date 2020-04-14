撰文：童木
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華為旗下多家公司高層出現變更，最新消息顯示，任正非卸任上海華為技術有限公司董事。
《證券時報》報道，據天眼查數據顯示，4月10日上海華為技術有限公司發生工商變更，華為CEO任正非退出公司董事，前華為總裁孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。
此外，包括華為輪值董事長徐直軍在內的4名主要人員全部退出，新增董慶陽、陳志東為主要人員。
華為不斷調整公司結構，增強市場競爭力。（新華社）
天眼查數據顯示，上海華為技術有限公司成立於2001年1月，註冊資本2億元人民幣（1元人民幣約合0.142美元），公司經營範圍包括軟件開發，通信技術領域內的技術服務等，由華為技術有限公司全資控股。
值得一提的是，自2019年末以來，華為旗下多家公司高層出現變更。
2019年11月22日，北京華為數字技術有限公司發生工商變更，孫亞芳、任正非、徐文偉、郭平等退出；田興普接任法定代表人、董事長。
2019年12月30日，另一被全資控股子公司杭州華為企業通信技術有限公司發生董監高變更，郭平卸任法定代表人、董事長，由田興普接任；此外，孟晚舟退出董事，新增董事龐雲光。
上述兩家公司均由華為技術有限公司全資控股。