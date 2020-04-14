抖音、B站等平台被官方點名　《和平精英》等9款手遊實名流於形式

「宅經濟」在疫情期間迎來增長紅利，但同一時間，未成年人衝動消費、過份沉迷等現象頻發。有內地官方機構作出調查，點名多個年輕人熱愛的網絡直播平台如抖音、B站的問題，騰訊（0700）旗下《和平精英》、《王者榮耀》等9款遊戲也被批評實名認證「流於形式」，為未成年人長時間遊玩「提供便利」。

江蘇省消保委昨日發表《未成年人遊戲充值、直播打賞調查報告》，針對部分未成年人沉迷遊戲、直播及巨額打賞等社會現象，對近期消費者投訴較多的手機遊戲、直播平台開展體驗式調查，主要覆蓋18款應用程式。

其中，手機遊戲App包括《和平精英》、《王者榮耀》、《貓和老鼠》、《第五人格》、《開心消消樂》、《奧特曼傳奇英雄》、《迷你世界》、《天龍3D》和《創造與魔法》。

直播平台App分別是：快手、鬥魚、虎牙、抖音、B站、一直播、花椒直播、酷狗直播、TT語音。

騰訊旗下《和平精英》、《王者榮耀》，以及直播平台如抖音、B站也在調研名單之中。（官網截圖）

手遊實名認證「流於形式」

針對手遊的調查，歸納5個主要問題，包括部分遊戲的遊客模式可直接充值消費、未成年實名認證後無充值限制、遊戲付費直接跳轉第三方平台（因而存在支付安全隱患，如未成年人可無需驗證、或在家長不知情下因知曉密碼而任意充值）、以及未成年充值退款流程複雜。

調查提到，9款調研遊戲均可通過其他帳戶登入，形容是「實名認證流於形式」，導致未成年消費者容易通過成年人的第三方帳號登錄遊戲，為未成年人長時間遊玩及過度充值提供便利。

直播平台打賞涉嫌誘導

直播平台方面，報告亦羅列了「7宗罪」，其中4罪為9款調研直播平台都有的問題，包括不強制實名認證、直播打賞涉嫌誘導、充值直接跳轉第三方平台、退款流程複雜。

其餘涉及部分平台，報告指，除「一直播」和「快手」外，其他7個直播平台可通過輸入密碼，來延長在青少年模式下軟件使用時限，直指「青少年模式與一般模式無差異，形同虛設」。

另外，所有平台不強制實名認證，當中抖音、鬥魚、TT語音的個人資料即使填寫未成年人的年齡，系統也不會自動跳轉青少年模式，必須手動設定，另外B站蘋果手機端，在遊客模式仍可充值打賞。

江蘇省消保委昨日發表《未成年人遊戲充值、直播打賞調查報告》。（官網截圖）

報告指出，疫情期間，未成年人在家學習、娛樂，在操作電子產品時，衝動消費、誤消費等現象頻現，亦出現了未成年人沉迷遊戲等問題。報告建議，網絡遊戲企業和直播平台應當切實承擔社會責任，依法依規經營，保護未成年人身心健康。