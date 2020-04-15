多州醖釀重新開放　道指升558點　美油重挫10.3%　創兩週新低

美歐新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情見頂的迹象推升美股，道指收升558點，報23949點；納指升323點；標普500指數漲84點，報2846點。美股三大指數均已較近期最低點反彈超過20%，意味已進入技術性牛市。

疫情重創了美國經濟。圖為，3月25日在華盛頓的國家廣場拍攝的空曠道路。（新華社）

衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數（VIX）自3月初以來首次跌破40，降至約37.9點。

隨着美國各地區的新增新冠肺炎病例增長速度開始顯示出趨於平穩的初步迹象，美國聯邦政府與各州政府官員對冠狀病毒疫情的說辭已發生變化，他們除了談論遏制、隔離等措施之外，還表示正考慮部分重新開放。

在何時重啟經濟問題上，美國聯邦政府與各州似乎出現了新的矛盾。美國總統特朗普（Donald Trump）強調——重啟經濟由他決定。紐約州州長安德魯科莫（Andrew Cuomo）表示，雖然重啟經濟是由特朗普決定，但他也應該拿出一個計劃來。紐約等6州州長則宣布：將採取「協調」措施、組建特別小組，研究重啟經濟、開放學校的計劃。

此外，4月14日，美國原油期貨價格重挫逾10%，創兩週以來的最低收盤價。各國為遏制新冠肺炎疫情蔓延所採取的措施造成經濟放緩、需求疲軟，抵消了OPEC+（石油輸出國組織及其盟友）減產協議為油價提供的支持。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌2.30美元，跌幅10.3%，收於20.11美元一桶，盤中最低下跌至19.95美元一桶。

國際貨幣基金組織（IMF）4月14日發佈新一期《世界經濟展望報告》指出，新冠肺炎疫情給全球金融市場帶來了歷史性挑戰，多邊合作至關重要。多個因素放大了資產價格變動，導致金融條件以前所未有的速度急劇收緊。主要短期融資市場出現承壓迹象，包括全球美元市場，與10年前金融危機時期的市場動態十分相似。在報告中，IMF預計2020年全球經濟將萎縮3%，為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退。