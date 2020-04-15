特朗普成立經濟復甦工作組　哈佛大學：或需社交隔離至2022年

美國已是新型冠狀病毒肺炎確診病例最多的國家，但是特朗普（Donald Trump）對美國經濟前景充滿信心。

國際貨幣基金組織（IMF）在其最新《世界經濟展望報告》中表示，預計2020年美國經濟將萎縮5.9%。

一項調查顯示，如果新冠肺炎大流行持續下去，在接下來的幾個月中，將近有750萬家美國小型企業面臨永久關閉的風險。據Main Street America發佈的一項調查，約三分之二的企業者表示，如果業務中斷以目前的速度持續長達五個月，他們可能不得不永遠關閉。該調查覆蓋了由1,600多個商業區組成的網絡，包含30萬家小型企業。調查顯示，如果封鎖現狀持續兩個月，將有超過30%的小企業存在倒閉風險。該調查走訪了5,850多名小企業主。

3月31日，受新冠肺炎疫情影響，美國地鐵站裏乘客稀少，商業活動停滯。（新華社）

令人遺憾的是，據美國有線電視新聞網4月14日報道，最新研究表明，美國或需保持社交隔離措施直至2022年。哈佛大學公共衛生學院的團隊將研究結果發表在《科學》雜誌上，「從現在到2022年，可能需要保持隔離措施，除非重症監護能力得到大幅提升，或者疫苗問世。」研究認為，居家隔離、關閉學校等措施需要繼續保持到2022年，疫情並不會像白宮近日所預測的那樣在2020年夏季停止傳播。

需要關注的是，美國總統特朗普已宣布成立經濟復甦工作組。

特朗普4月14日表示，他相信一些州將能夠在5月1日前「重新開放」他們的經濟，取消為減緩新冠病毒傳播而施加的社會距離限制。特朗普說，「我將很快與所有50位州長交談，然後我將授權每個州的州長在一個時間以最適當的方式對他們的州實施重新開放和非常強大的重新開放計劃。」他說：「這一天將非常接近，因為正如你所知道的，某些州處在非常不同的狀態，並且與其他州處於一個非常不同的位置。 會很近的。 也許甚至在5月1日之前。」