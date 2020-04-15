中國國務院明確加大財政力度　外匯局再推八項措施支持企業

為推動經濟復甦，降低新型冠狀病毒肺炎對企業的影響，中國正在加大財政政策力度。

中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求落實落細今年以來出台的支持企業政策措施，助力企業渡難關；確定加大城鎮老舊小區改造力度，推動惠民生擴內需等。

會議指出，要在擴大實施前期有效政策基礎上，多措並舉加大積極財政政策實施力度，並抓緊按程序再提前下達一定規模的地方政府專項債。研究進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持。幫扶製造業和服務業企業緩解房租、用工等成本壓力。強化對困難群體兜底保障。

疫情最終的湖北已全面復工。圖為，湖北宜都興發化工有限公司包裝車間。（新華社）

會議指出，在減税降費方面，採取對小微企業和個體工商戶減免增值税、提高部分產品出口退税率、延長交通運輸和餐飲住宿等企業虧損結轉年限、階段性減免企業社保費、緩繳住房公積金、免收收費公路通行費、降低企業用電用氣價格等措施，加上去年減税降費政策翹尾，這些可為企業減負1.6萬億元（人民幣‧下同）。

同時按程序提前下達今年地方政府專項債額度1.29萬億元。在金融支持方面，通過3次降準、再貸款再貼現向金融機構提供3.55萬億元低成本資金，用於向企業發放低利率貸款，另外截至3月底已對約8,800億元企業貸款本息實行延期。

此外，4月14日，中國外匯局發佈《國家外匯管理局關於優化外匯管理 支持涉外業務發展的通知》，再推8條跨境貿易投資便利化措施，進一步優化外匯業務辦理，為企業復工復產和涉外經濟發展提供更大外匯政策支持。這是外匯局今年以來，繼推出外匯政策綠色通道、上調跨境融資宏觀審慎調節係數、擴大外債便利化試點等政策之後再推出的重磅措施。

這8項措施中，涉及優化外匯業務管理4項，完善外匯業務服務4項。主要包括：一是在全中國推廣資本項目收入支付便利化改革；二是取消特殊退匯業務登記；三是簡化部分資本項目業務登記管理；四是放寬具有出口背景的國內外匯貸款購匯償還；五是便利外匯業務使用電子單證；六是優化銀行跨境電商外匯結算；七是放寬業務審核簽註手續；八是支持銀行創新金融服務。