【新冠肺炎】疫情下多國收緊外資投資審查　料跨國併購難度增

有機構預計在新型冠狀病毒肺炎疫情後，一些已收緊外國投資審查的國家和區域可能會變得更加謹慎。

《第一財經》報道，富而德律師事務所最新發布的2020年第一季度併購觀察報告顯示，受新冠肺炎疫情影響，在2019年交易活躍度不振的背景下，全球上市公司併購交易總值進一步下跌39%至4,980億美元，創7年來最大單季跌幅。

新冠肺炎疫情給國際貿易增加了新的壁壘。（新華社）

料跨國併購執行難度增

富而德全球併購業務聯席主管安偉斌（Robert Ashworth）在接受《第一財經》訪問時表示，本次疫情的影響可能比金融危機更加戲劇性，因為當前的世界互聯程度更高、供應鏈更加國際化。本次疫情不會成為行業併購的催化劑，跨國併購執行的難度會繼續增加，供應鏈也將變短。

安偉斌觀察到，目前跨國併購交易的審查周期明顯比以前要長，而且這一時間可能會朝着監管允許的最長時限發展。另外，監管機構要求很多大型機構更多地保留現金，英國的監管機構甚至直接要求英國的銀行停止分紅，以在手中留存更多的現金。

報道稱，在歐洲，歐盟委員會鼓勵其成員國努力確保歐盟醫療衛生企業免遭外資收購，西班牙已擱置放開外商投資制度的計劃；德國也稱，將通過新設的經濟穩定基金來保護公司免於破產以及被不必要的收購，該筆基金可動用的資金高達1,000億歐元（1歐元約合1.098美元），可用於直接購買陷入困境的德國公司的股權，以注入現金。

德國經濟部長阿爾特梅爾（Peter Altmaier）稱：「毫無疑問的是，我們決心支持我們的公司並保護工作崗位」。3月29日，澳洲宣布，所有外資收購無論規模大小，一律要接受該國外商投資審查委員會的審查，並且沒有透露該政策將持續多長時間。