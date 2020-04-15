IMF稱新興及前沿市場或面臨最劇烈資本外流

新冠肺炎疫情在歐美多個國家爆發，促使金融市場陷入大場動盪，多個國家股市曾出現崩潰式下跌。國際貨幣基金會（IMF）發布《全球金融穩定報告》，指疫情為全球帶來歷史性挑戰，新興及前沿市場經濟正面臨最嚴峻風暴，經歷有史以來最劇烈資本外流。外部債務融資減少，將降低槓桿較高及可信度較差的借款者壓力，或導致債務重務增加，對現有債務處置框架構成考驗。

IMF又指出各國政府有必要採取大規模﹑及時﹑臨時及有針對性的財政措施，以確保暫時停滯的經濟活動，不會對生產力及整個為會帶來持久破壞。全球央行已採取大膽及果斷行動，包括放鬆貨幣政策及購買一系列資產等，為金融市場帶來流動性，以抵消金融條件收緊的影響，及保持信貸資金流入實體經濟。

IMF同時作出多項建議，包括銀行應現有資本及流動性緩衝，用以吸收損失及融資壓力，監管當局也應鼓勵銀行與難以償債公司及家庭協商，臨時調整貸款條款。另資產管理公司為審慎管理大規模資金外流帶來流動性風險，監管當局應鼓勵基金管理公司在符合基金份額持有者利益下，充份利用現有流動性工具。

籲政府採取具針對性措施

IMF亦建議當局應採取準確﹑具針對性措施，以及確保政策具透明度，以加強市場韌性。

報告又指出，新興市場經濟的市場面臨動盪，應在可行情況下通過靈活匯率管理壓力。對於儲備充足的國家，滙率干預可以緩解市場流動性短缺，以發揮減少過度波動作用。在緊急危機下，資本流動管理措施可納入一攬子政策內，惟相關措施不能代替必要的宏觀經濟調整。主權債務管理機構應通過建立應急計劃，以應對外部融資渠道有限問題，為更長期的融資中斷做好準備。