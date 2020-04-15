莎莎今年1至3月港澳市場同店銷售挫6成　明言續縮減香港店舖網絡

新冠肺炎疫情在香港惡化，對零售業帶來大打擊。截至今年3月底的3個月，莎莎國際（0178）零售及批發業務營業額為8.92億元，按年跌56.5%；其中港澳地區零售及批發營業額為6.58億元，按年跌62%，同店銷售按年跌59.6%。

公司又指出，期內港澳市場每宗交易平均額為229元，按年跌34.6%；整體交易宗數為270萬宗，按年跌43.4%。出現有關情況，與內地客交易宗數大跌80.8%，以及本地客每宗交易平均額跌19.9%有關。

公司指出，港澳市場實施多項限制人流進出口措施，以控制新冠肺炎傳播，令內地旅客人數大跌，拖累第4季度內地客的交易宗數急劇下降。由於澳門賭場停業2星期﹑香港部分邊境鐵路站關閉，及業務需求大減，部分店舖亦於1月底開始短期暫停營業或縮短營業時間，以減低公司店舖成本，亦為銷售下降的原因之一。

公司又預期嚴峻經營環境持續，會加強各項減省整體成本措施，以維持競爭力及減少虧損，並盡最大努力保障員工生卓。在截至3月底的財政年度下半年，莎莎已關閉9間店舖，以節省租金開支，未來會繼續縮減香港店舖網絡，及向未約滿的業主尋求短期租金減免，並且已大幅刪減各部門非必要及非生產開支，精簡人手部署，採取減薪及放無薪假等短期節流措施，務求降低營運成本。

現金水平仍可應付業務需要

公司又指出目前以本地客銷售貢獻為主，會繼續調整產品組合，以迎合本地顧客對防疫用品及其他美粧產品需求。為保存現金水平及控制產品過期風險，會繼續嚴格控制存貨水平，淘汰銷售表現欠佳或存貨過多的產品。自去年下旬開始，已進一步降低存貨水平，現金水平仍足以應付其現時業務所需。

此外公司指出，期內港澳以外市場零售及批發業務營業額按年跌27%。