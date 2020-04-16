李嘉誠增持長實有限制　城中大孖沙掃貨　這一位十分積極！

港股市賬率﹙PB﹚跌至1倍水平，本地「磚頭股」更是通街便宜貨。市場近日傳出有華資大戶向證監會提出訴求，希望放寬大股東每年增持2%的限制。而證監會前主席梁定邦接受本地媒體訪問時，亦贊成當局可按情況批出豁免。

大股東增持股份，原因各異，如認為公司價值被低估，又或想穩定市場信心，以至鞏固控股地位等。港股低殘，有哪些大孖沙正在掃貨，又用了多少「quota」？

早前港股隨外圍股市大幅回落，不少優質股份跌至「殘值」水平，吸引「大孖沙」頻頻出手，最「耀眼」的例子幕過於長實（1113）PB（市帳率）一度低於0.5倍時，引來「超人」李嘉誠都按捺不住連環掃貸，近日累計涉資逾12億元，持股增至34.48%。

不過，縱然誠哥再鍾情自己的王國，也不能短期內「無限掃貨」，皆因據證監會《收購守則》，大股東及其關連人士合計持有30%至50%股權時，若在12個月內取得超過2%的投票權，就要作出全面要約，買起公司餘下股份。

李嘉誠近日頻頻爭持長實集團股份，最新持股34.48%，距離一年2%的增持限制仍有0.87%空間。（資料圖片）

鷹君羅嘉瑞最「積極」 增持不受限制

哪一位華資大戶對上述要求有「意見」，可不得而知，但市場不乏「大孖沙」密密增持股份，誰直逼2%的限制呢？

以長實為例，李嘉誠最新於4月6日持有12.73億股，持股比例為34.48%，較12個月前的12.31億股或持股比例33.35%，僅增加約1.13個百分點，仍未觸及2%的限制，換言之誠哥仍有0.87個百分點的增持空間，約3,200萬股。

另外，恒地（0012）聯席主席、四叔李兆基次子李家誠亦喜增持美麗華酒店（0071），最新持股比例為49.06%，較12個月前的48.76%僅增加0.3個百分點，還有1.7個百分點的增持空間，涉約1,170萬股，潛在力度遠超誠哥。該股現價PB約0.52倍。

值得一提，鷹君（0041）主席羅嘉瑞也是增持「常客」，不過由於他的持股比例已超過50%，故不受「2%自由增購率」限制，出手遠比誠哥「自由奔放」。翻查資料，羅嘉瑞過去一年，手上鷹君持股由4.24億股，增至4.41億股，持股比例由60.76%，升至62.36%，升幅達1.6個百分點。該股現價PB約0.23倍。

新世界發展去年下半年回購400萬股，今年首季更加積極。（資料圖片）

公司回購 大股東變相增持

除了「明刀明槍」掃入股份，增加持股比重外，大股東也可以「暗渡陳倉」，利用公司錢回購股份，再註銷股份，「谷大」持股比例。宏高證券投資經理、《香港股票財技密碼》作者梁杰文指出，根據證監會《守則》所指，不論是直接增持或是公司回購令大股東持股比例增加，均受「2%自由增購率」限制。

以現價PB僅0.4倍的新世界﹙0017﹚為例，大股東鄭氏家族持有公司44.35%，受限於2%增持股份限制。翻查資料，鄭氏家族少在場內直接增持公司股份，惟公司不斷回購股份。翻查新世界最近中期報告，截至2019年12月31日止6個月內，公司回購合共400萬股。該等回購股份隨後已全數註銷。 今年新世界出手愈加積極，3月至今已累計出手回購16次，涉及股份數目約7,000萬股。

理論上，撇除股東行使購股權、公司增發股份，甚至以股代息等情況，回購股份並註銷後，已發行股數理應減少，大股東持股比例亦相應上升。

證監會前主席梁定邦早前接受媒體訪問時，亦贊成監管當局可按情況批出豁免。（高仲明攝）

大股東增持 不一定刺激股價

梁杰文認為，市場有不少消息「吹風」，指華資大戶希望證監會放寬增持限制，可能由於大戶見近期「股價差、跌到殘」，但有增購限制導致無法自由掃貨。

不過，梁杰文補充，他並未留意到市場上有即將觸及「2%自由增購率」限制的個案，「一年內場內增持接近2%的公司很少，睇唔到有實際需要放寬限制」。他更對證監會前主席梁定邦的意見感驚訝，「正常有人踩界，佢先會出聲」。

那麼撤銷自由增購率限制有何好與壞？梁杰文認為，若然證監會放寬限制，大股東必然有好處，至少多一個自由增購的選擇。但對於小股東而言，很難一概而論孰好孰壞，因為大股東能自由增購股份與刺激股價向上是沒有必然關係。

若大股東持股比例不受限，上市公司或可透過回購「托市」，避免「被動斬倉」。（資料圖片）

特殊情況 有利大股東出手「托價」

資深投資銀行家溫天納則認為，放寬限制後，公司進行回購儘管令大股東持股比例增加多於2%，亦無須等待股東大會或證監會批准，「隨時做更有效率」，此舉有時對穩定公司股價起作用。

他舉例說，早前股價急瀉，有些公司可能要面對「被動斬倉」，若要開會待獨立股東批准，並再等候證監會批准，「遠水不能救近火」，屆時已經錯過回購的時機。然而，溫天納也補充，這樣同時可能會衍生大股東托市或虛假市場的問題。

最後，溫天納更認為，目前市場已經回穩，美國股市更踏入技術性牛市，似乎不是提出修改規則的時機。