國泰3月載客量按年大跌9成　在未來數月削減開支和保留現金

國泰航空（0293）公布旗下國泰與國泰港龍3月份載客數目為31.11萬人次，按年大跌90%；收入乘客千米數按年下跌84.3%，乘客運載率為49.3%，按年跌34.6個百分點。以可用座位千米數計算，運力下跌73.2%。

公司又指出，2間航空公司上月運載的貨物及郵件合共11.92萬公噸，按年跌35.6%，貨物及郵件收入噸千米數按年減少29%。運載率則上升9個百分點至77.4%。惟以可用貨物及郵件噸科米數計算，運力下跌37.2%。

首季載客量按年跌逾5成

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，與去年同期相比，3月載客量下跌9成，首季減少52%。公司已因應需求靈活調整運力，惟3月運載率仍下跌至49.3%。

他又指出月內各類型客運量均大幅下跌，惟3月第3周入境客運量跌幅稍微緩和，於該星期恢復了13班航班，以協助身處英國及美國的香港市民及學生回港。

隨著香港對所有非本地居民旅客，實施入境限制，3月下旬客運需求急劇下滑，於3月最後2日，每日乘客量為1,000人以下。

3月貨運運載率上升

他指出繼續運作所有貨機航班，然而客運航班大減，已影響整體貨運運力。3月載貨量下跌，但運載率及收益率則因全球空貨運運力縮減而上升。

林紹波指出，為支持全球供應鏈，公司3月增加貨運運力，包括增加貨機航理及營運257對只載貨的客機航班，預期4月會運作相若數量的只載貨的客機航班，包括若干長途航機，例如貨運運力極為緊絀的西南太平洋地區。

他亦指出國泰運載的貨品種類亦因需求而有變，醫療用品如口罩﹑防護衣﹑消毒洗手液及其他醫藥產品等等激增，而成衣及汽車零件等消費品貨量則回軟。

料4月日均載客量不足千人

他指出新冠肺炎帶來經濟影響持續加劇，實不能預期消費者需求何時恢復。乘客預訂機位情況未見起色，預期4月份的日均載客量少於1,000人。以往通常每天載運約10萬名乘客，本星期較早一天，載客量為302人。

在今年4﹑5月，國泰只會運營少數基本客運航班，相當於正常運力3%，會採取一切可行措施，在未來數月削減開支及保留現金，以渡過這場風暴﹑於危機過後仍具競爭力，協助香港復甦。