中小企「百分百」融資擔保下周一接受申請　多家大型銀行有參與

香港按證保險公司宣布，中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」下周一（20日）起接受申請。

財政司司長陳茂波表示，2020至21年度財政預算案中提出「百分百擔保特惠貸款」，協助受新冠病毒疫情影響的企業資金周轉。因應疫情對經濟的持續影響，第二輪防疫抗疫基金進一步改善特惠貸款，讓更多企業受惠，相信特惠貸款可發揮及時雨作用。

按證保險公司歡迎所有中小企融資擔保計劃的貸款機構參與「百分百擔保特惠貸款」，而多家大型銀行都會接受申請，包括中銀香港、恒生銀行、渣打銀行、滙豐銀行等。

特惠貸款適用於各行各業，貸款由政府提供百分百擔保，合資格企業須在2019年底前已最少營運3個月，並自今年2月份起任何一個月的營業額較去年任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。年利率為P減2.5%，擔保費全免。每宗申請的最高貸款額為有關企業的6個月僱員薪金及租金的總和，或200萬元，以較低者為準。企業亦可選擇首6個月還息不還本，以減輕即時的還款壓力。

滙豐：逾千間中小企有意交申請

滙豐表示，將於下周一起，接受客戶申請中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」，該行早前主動聯繫中小企，至今已有逾千間表示有意提交申請，該行亦會協助準備所需文件。

該行已推出一系列措施配合企業所需，包括設過百人專責團隊處理申請；網上申請表格在4月20日起可於滙豐網頁下載；24個服務網點收集申請文件；透過網上研討會及服務專線提供專業支援。

渣打：過去兩個月接逾千查詢 逾半問百分百擔保貸款

渣打香港個人金融業務中小企業主管董美怡表示，政府優化「中小企融資擔保計劃」相信可令更多受疫情影響的中小企業得到協助，渣打會全力配合，而過去兩個月該行收到過千個查詢，當中超過一半查詢百分百擔保特惠貸款，相信計劃生效後會有不少客戶提出申請。

她又指，為方便客戶掌握資訊及更快提交申請，該行網站增設了專頁，羅列資助計劃相關資訊，客戶可即時網上登記，該行會於2個工作天內有專人聯絡跟進，優先處理申請。