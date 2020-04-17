中國國家統計局：未來兩年經濟平均增速在5%以上

中國官方就2020年一季度國民經濟運行情況舉行新聞發佈會。中國國家統計局新聞發言人毛盛勇認為，未來2年中國經濟平均增速應在5%以上。

毛盛勇表示，最近國際貨幣基金組織（IMF）根據當前國際疫情蔓延擴散的態勢以及當前全球經濟表現，對全球經濟增長的預期進行了大幅下調，預計的全球經濟下調3%，中國是增長1.2%，這也是全球主要經濟體裏頭少數預計為正增長。同時，IMF還預計2021年中國的增長速度是9.2%。

2018年12月15日，中國工人在河北省定州市一家制藥企業的車間生產線上工作。（新華社）

對於IMF對中國經濟的預測，毛盛勇稱，2020年和2021年平均起來，未來兩年中國平均增長還應該是在5%以上。或者可以理解為，假如2021年世界經濟增長恢復到常態，中國經濟因為疫情影響帶來的一些損失，或者一些經濟活動被壓抑的情況，可能會在2021年更好地釋放出來。

另外，毛盛勇表示，中國一季度生豬生產按年下降29.1%，畜牧業總產值下降10.5%。農業生產形勢良好，春耕春播沒有收到疫情的影響。中國糧食自給率非常高，庫存充裕。中國把飯碗端在自己手裏是沒有問題的。

對於中國多地發放了消費券，對於消費券的作用，毛盛勇表示，從浙江、江蘇的一些地方來看，推出消費券政策以後，對於擴大當地的居民消費、擴張市場起到了比較好的作用。

毛盛勇還表示，推動中國經濟平穩運行，在穩定外貿外資基本盤的同時，一定要擴大內需。中國的消費潛力比較大，只不過由於疫情外出消費減少，後期會不斷釋放，得到一定程度回補。直播帶貨等互聯網相關的新興消費形式會成長的更快，表現更加強勁。