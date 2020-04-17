中國經濟將重拾動力　信銀國際廖群料下半年增幅按年可達7%

中國首季經濟首季受到新冠肺炎疫情拖累，按年倒退6.8%，為自1992年有紀錄以來，首次錄收縮。不過隨著內地疫情已趨平緩，3月工業產值等經濟指標，較2月有明顯改善。摩根士丹利於報告內亦提到，中國部分行業，包括生產、服務行業，已從2月的低谷恢復到正常水平的75%至95%。有經濟學家相信，在即將出現報復性消費等利好因素帶動，下半年可以錄按年增長6至7%增長，預料全年仍可以錄正增長。

中信銀行（國際）首席經濟師兼研究部總經理廖群指出，內地首季倒退6.8%，不及其個人預期，惟這是受到疫情影響。雖然從3月起，復工情況仍未回復至正常水平，惟經濟已有改善。

在談及經濟前景時，廖群指出隨著疫情日趨平靜，預料4﹑5月復甦速度將會加快，更不排除出報復性消費及生產。不過經濟最終反彈力度，最終需視乎外圍經濟表現，相信在第2季經濟增長為4%。全年而言相信可錄正增長，單是下半年增長幅度可達6至7%。他認為疫情趨向平靜，將帶動內地投資及居民消費增加，出口則要視乎外圍經濟表現如何。

廖群相信內地會加大基建投資，務求刺激經濟。（資料圖片）

被問及內地會否進一步推出財政及貨幣政策，為經濟帶來支持，廖群指出人民銀行已透過定向降準﹑下調中期借貸便利（MLF）利率，及公開市場操作，加大寬鬆貨幣政策力度，並預料在今年內地人行會實施全面降準，以及下調貸款及存款利率。他亦預期中央政府會進行定向減稅，及大基建投資，不排除今年基建投資增長可逾4%。同時亦會將資金投放在新基建項目。

至於今年內地財政赤字對本地生產總值，會否超過3%？他指出是有機會超過3%，超過此水平亦不會有太大問題，畢竟中央政府需要更多資金作減稅及投資。

摩根資產朱超平料兩會提出保持就業穩定

摩根資產管理全球市場策略師朱超平則指出，未來的增長前景將在很大程度上取決於疫情在中國以外地區的變化和防控措施的進展，包括疫苗和藥物研發的情況。目前來看，中國的增長前景仍然面臨下行壓力。

在外需方面，由於歐美主要國家仍然保持嚴格的隔離措施，中國的出口增長面臨繼續走弱的壓力。在內需方面，出於對二次爆發的顧慮，國內的部分服務行業，如體育賽事和電影院線，5月份或仍難以恢復營業，這對增長亦會造成一定影響。不過，上行風險亦在上升，若在治療手段方面獲得突破，海外或将迅速迎來經濟活動復蘇的拐點，也有助於提升中國經濟反彈的速度。

在政策方面，針對經濟下行風險，中國的貨幣和財政政策仍然處於逐漸寬松的過程中。央行可能根據經濟數據對其政策進行相應調整，繼續通過下調MLF利率和定向寬鬆的措施支持實體經濟的融資需要。受到貨幣寬松的支持，政府融資條件明顯改善，有助於穩定基建投資的增長速度。面對較高的不確定性，在延後召開的兩會期間可能不會設定明確的量化增長目標，而代之以‘保持就業穩定’這樣的定性表述，以加強政策的靈活性。

看好內地債市前景

他又指出債券資產將繼續從國內外的寬鬆政策中獲益，尤其当海外國債收益率降至0，中國的國債和政策性金融債將繼續受到海外長期資金的青睞，有穩定的增長空間。在股票方面，當前的估值水平對長期投資者具有吸引力，並且科技、醫藥和必需消費等行業的優質企業在疫情中也獲得了中短期業績的增長，投資者可以選擇基本面穩健的上市公司進行長期布局。