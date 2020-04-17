【美股】道指創下逾80年最佳兩周表現　波音收市升近15%

投資者憧憬治療新型冠狀病毒（COVID-19）藥物能在短期內面世，市場氣氛明顯改善，亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升逾600點收市。歐洲股市承接亞太區股市上揚。美股連升兩周，是2月初以來首次。縱觀整個星期表現，道指升2.2%，連同上周升幅，道指兩周合共升15%，創下1938年以來最佳的兩周表現。而在個別股價方面，亞馬遜成為大贏家，該公司從3月中的1676美元低位，升至昨日的2408美元新高。

【04:14】航空相關股普遍上升

飛機製造商波音股價全日上漲，收市報154美元，升14.76%；美國航空升4.52%、聯合航空及西南航空分別升超過3%及1.7%。

另外Tesla的升幅收窄，收市報753.89美元，升1.16%；蘋果公司則跌1.36％；亞馬遜股價雖在尾段回勇，但未能收復失地，收市報2375美元，跌1.38%。

【04:03】道指收市升逾700點

美股在收市前一小時發力，三大指數以升勢結束今周交易，道指報24242.49點，升704.81點，升幅2.99%；納指報8650.14點，升117.78點，升幅1.38%；標普500指數圾報2874.56點，升75.05點，升幅2.68%。

【02:30】蘋果股價持續在低位徘徊

蘋果股價持續下滑，目前報278.78美元，跌2.76%；亞馬遜跌2.96%，報2336.82美元；波音報150.90美元，升12.45%；Tesla升近1%，報752.35美元。

道指升穿24000點後，現時在23900點左右徘徊，報23893.05點，升1.51%；納指報8546.05點，升0.16%；標普500指數報2837.76點，升1.36%。

【01:17】道指升穿24000點水平

道指在中午過後升幅擴大，升穿24000點水平，目前報24005.46點，升467.78點，升幅1.99%。

【01:12】歐洲股市全線造好

歐洲股市全線以升勢結束今周交易，英國富時指數報5786.96點，升2.82%；德國DAX指數報10617.80點，升3.13%；法國CAC指數報4499.01點，升3.42%。

【00:12】美股升幅穩定

道指維持超過300點的升幅水平，目前報23896.28點，升358.60點，升幅1.52%；納指報8556.01點，升23.65點，升幅0.28%；標普500指數報2837.15點，升37.60點，升幅1.34%。

波音公司股價維持升12%以上，現時報150.78美元，升12.36%；亞馬遜則跌2.33%，報2352美元。蘋果股價繼續在低位徘徊，報280.25美元，跌2.25%。

【22:50】道指升幅收窄至約300點 蘋果下跌2%

道指升約330點，報23860點。高盛指二季度iPhone銷量或下滑36%，給予蘋果「賣出」評級，目標價由250美元調低至230美元。蘋果早段曾跌逾2%，現報280.85美元。

波音升幅擴大至12%，至151美元。Visa升幅收窄至1.7%、萬事達升2.1%、Nike升2.6%。

【21:36】道指升逾500點 波音升10%

美股三大指數上揚，道指升逾500點，重上24000點；標指漲50點或1.8%，納指漲97點或1.2%。波音下周有限度復工，現升10%。

科技股方面，蘋果公司微跌0.2%，微軟升0.8%，亞馬遜跌逾2%，谷歌升1%，Facebook升1%。

【20:56】油價大跌 紐油跌穿18美元

國際油價大跌，紐約期油失守18美元，每桶最低見17.53美元，現在跌幅仍達一成，報17.84美元。布蘭特期油則輕微上升，最新報27.94美元。

【20:49】道指期貨升690點

美國三大指數期貨中，納指期貨跑輸其餘2項指數期貨，最新報8887點，升153點或1.8%，道指期貨升24097點，升690點或3%，標普期貨最新報2859點，升71點或2.6%。

【18:35】歐洲三大指數升幅擴大

歐洲股市上揚，英國富時指數最新報5823點，升195點或3.5%，德國DAX指數最新報10741點，升445點或4.3%，法國CAC指數最新報4525點，升175點或4%，西班牙IBEX指數最新報6967點，升203點或3%，意大利MIB指數最新報17250點，升480點或2.9%。

【18:31】道指期貨升逾700點

美國三大指數期貨保持上升動力，道指期貨最新報24155點，升748點或3.2%，標普期貨最新報2782點，升84點或3%，納斯期貨升198點或2.3%，最新報8933點。

【16:01】美三大指數上揚

美國三大指數上揚，道指期貨升661點或2.8%，最新報24068點，標普期貨升72點或2.6%，最新報2859點，納指期貨最新報8894點，升160點或1.8%。

【15:58】紐約油價跌穿19美元

紐約油價大跌，每桶最新報18.27美元，跌1.6美元或8.1%，布蘭特期油每桶最新報27.87美元，升0.05美元或0.18%。

金價回落，紐約期金每盎司最新報1,708.96美元，跌22.8美元或1.3%，現貨金每盎司最新報1,695.58美元，跌22.12美元或1.3%。

【15:52】歐洲三大股市早段上揚

歐洲三大指數早段上升，英國富時指數最新報5762點，升133點或2.4%，德國DAX指數最新報10586點，升284點或2.8%，法國CAC指數最新報4475點，升125點或2.9%，意大利MIB指數最新報17114點，升346點或2.1%，西班牙IBEX指數最新報6899點，升135點或2%。