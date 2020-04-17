恒生股東會5月22日舉行　股東無得親身去　中銀香港6.29開股東會

恒生銀行（0011）表示，5月22日下午3時30分舉行2020年股東會，股東將只可收看網上直播，不能夠親身出席股東會。中銀香港（2388）6月29日舉行股東週年大會，建議股東考慮委任股東週年大會主席為其代表於會上進行投票，而毋須親身出席大會。

恒生指，鑑於新型冠狀病毒疫情的持續風險，就股東會採取特別安排。股東將不能夠親身出席股東會，但可通過網上直播的方式觀看及聆聽股東會。如欲於2020年股東會上投票，須填妥投票委託書，委託2020年股東會主席代表股東於會上投票。

恒生指，政府推出了《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，鼓勵公眾保持社交距離，有關羣組聚集的禁制目前持續至本月23日，但政府可延長禁制期，雖因舉行公司會議而進行的聚集獲豁免限制，但該行認為，該行股東、員工及其他公眾人士的安全及健康至關重要，故因應其他市場的慣常做法，並考慮了法律意見，改變了今年股東會的安排。

該行舉行的今次股東會將由組成法定會議的最少法定人數出席，並具有限人數的其他參與者，以確保會議可妥為舉行，股東會上不會分派禮物。

另外，恒生本月28日舉行董事委員會會議，以（其中包括）考慮宣派該行2020年度第一次中期股息。

中銀香港：股東週年大會設網上直播

中銀香港表示，6月29日下午2時假座香港君悅酒店大堂樓層宴會大禮堂舉行股東週年大會。鑑於新冠病毒疫情反覆，為協助預防病毒傳播以及確保股東之健康及安全，建議股東考慮委任股東週年大會主席為其代表於會上進行投票，而毋須親身出席大會。股東週年大會會有網上直播，無法親自出席大會的股東，建議可在線觀看大會的實況，惟網上廣播平台不支援線上投票。

中銀香港6月29日舉行股東週年大會。（資料圖片）

該行當天完成股東週年大會後，會緊接舉行的股東特別大會，以審批持續關連交易及新上限。無法親自出席該股東特別大會的股東，建議可在線觀看大會的實況，惟網上廣播平台不支援線上投票。