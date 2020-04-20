【新冠肺炎】疫情將推進大麻合法化？

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）於上周六（18日）報道，美國主要的大麻生產商首席執行官們認為本次新冠肺炎（COVID-19）疫情將推進大麻合法化進程，因為這樣做有利於美國經濟復甦並且會促進就業。

截至目前美國9個州和華盛頓哥倫比亞特區通過了娛樂性大麻合法化。（Reuters）

對此美國大麻生產商Cresco Labs、Curaleaf以及Green Thumb Industries首席執行官們認為，在新冠肺炎疫情導致美國經濟遭受重創並使大量工作消失的背景下，大麻合法化有必要成為美國經濟復甦的一部分，正如上世紀30年代政府為了提高税收而取消禁酒令（Prohibition in the United States）那樣，此外發展大麻產業還會在行業內引發連鎖效應，比如建設該產業基礎設施需要大量的勞動力，鋼鐵、空調以及配套住房等。

報道指出，美國部分州目前將大麻產業視為「必不可缺少的產業」（Essential businesses），這意味着該產業在地方政府施行「封城」舉措期間能夠正常營業。

此外美國眾議院還有一份旨在將成人使用大麻合法化的待決提案，不過該提案目前還需要得到更多支持。

據投資銀行科文公司（Kowen）提供的數據顯示，在今年3月美國新冠肺炎疫情集中爆發期間，華盛頓州、內華達州以及科羅拉多州的大麻產品每周銷售額超過1.34億美元，較去年每周平均銷售額提高17%，預計今年美國大麻產業總規模將達到560億美元，不過其中大約有90%的產品可能在非法市場中銷售。

另據美國約翰斯•霍普金斯大學公布的統計數據顯示，截至目前美國累計確診新冠肺炎病例數為759,086例，其中40,661例死亡。

此外美國總統特朗普（Donald Trump）在16日召開的新聞發佈會上提出了關於三階段重啟經濟的計劃並強調各州州長有權按照該計劃決定企業何時復工。