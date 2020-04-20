【新冠肺炎】渣打香港向社聯捐1000萬　資助劏房家庭支付租金

渣打香港宣布，將捐助香港社會服務聯會 (社聯) 1,000萬元，資助居住於劏房的家庭在新型冠狀病毒疫情期間支付租金，與基層市民共渡時艱。

合資格的2,000個家庭將每戶獲得一筆過5,000元資助，金額與本港劏房戶於2019年的每月租金中位數相若。資助將會在申請期完結後約一星期透過轉數快發放,以確保家庭可簡單及快捷地獲得資金，解決燃眉之急。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，疫情令經濟活動大受影響,居住於劏房的家庭是受打擊最嚴重的其中一群，不少家庭支柱目前正失業或需要減薪。

逆境當前，集團期望與社聯合作向這些家庭提供即時資助，渣打的員工亦會以義工服務形式，為部份受助家庭的兒童提供網上指導及關懷，遙距支援這些弱勢社群應付突如其來的挑戰。

社聯行政總裁蔡海偉表示，社聯最近就弱勢社群受疫情的影響進行調查，結果顯示大部分受訪者均失業或開工不足，收入減少五成以上，難以負擔生活開支。今次得到渣打香港支持租金資助計劃，正好為劏房家庭提供適時支援，及時紓緩他們的經濟壓力。

是次捐款為渣打集團早前宣布推出5,000萬美元全球基金的一部分，旨在為受到新型冠狀病毒肺炎疫症影響的人士提供援助。