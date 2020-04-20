宏利推新儲蓄計劃　派發保證現金儲備達100年

宏利香港推出「赤霞珠終身壽險計劃2」及「世紀傳承保障計劃」，兩款儲蓄計劃均可帶來定期收入，每年派發相當於名義金額5%的保證現金儲備。

其中「赤霞珠終身壽險計劃2」專為尋求穩定收入流、同時追求財富增值以保障未來的年輕及單身客戶而設計，由首個保單周年日起，每年派發保證現金儲備，直至受保人滿100歲；並派發非保證終期紅利，以助客戶提升潛在回報。「世紀傳承保障計劃」則為渴望把財富傳承予家人的客戶而設。客戶可享額外彈性，選擇坐享長逹100年的定期收入，亦可選擇更改受保人，確保下一代甚至再下一代可分享創富成果。

循環終期紅利 鎖定限額

宏利香港副總裁、首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，兩款計劃皆提供非保證終期紅利，以擴大潛在回報；由第15個保單周年日起及其後的每個保單周年日，客戶可靈活選擇鎖定最高50%終期紅利，以取得長遠收益。鎖定的收益可選擇以現金方式提取，也可積存於保單內賺取利息。

與此同時，每次鎖定的百分比可在15個保單年度後復原，換言之，客戶可每15年將50%的鎖定限額平均攤分，以自製額外的資金流。客戶可按照個人需要，從4個保費繳付期之中作出選擇，以5、8、12或15年繳付保費。若已選「赤霞珠終身壽險計劃2」的基本人壽保障選項或「世紀傳承保障計劃」，一旦受保人在首5個保單年度內因意外身故，會額外發放一筆意外身故賠償。

新產品未可非會面形式銷售

紀指，有關產品屬儲蓄成分保險，未納入保監局兩個階段放寬保障產品可非會面形式銷售的範圍，目前宏利香港有3款自願醫保產品、1款延期年金產品，5款純保障產品，及9款附加保障產品，合共18款產品可遙距銷售。