應屆畢業生憂難獲聘為見習行政人員　有銀行稱招聘數目較以往增加

香港經濟先後受到社會運動及新冠肺炎疫情打擊，市場人士已預期今年香港經濟會出現收縮。在經濟前景不明朗下，就業市場難免受影響。有即應屆畢業生指出，經歷多次面試後，目前仍未能確定就業職位；另有即將從神科畢業生明言，擔心無法獲大企業聘用為見習行政人員（MT）或畢業見習生（GT）等職位。

據《立場新聞》報道，在大學就讀與建築學相關學科的港大生E同學指出，自去年9月已開始尋找工作，並先後寄出30多封求職信，出席面試數目亦有10多次。期間有多企業取消招聘計劃，終獲兩間公司提入最後一輪面試。不過其中一間公司在4月舉行的面試，進行一日前發電斤通知E同學取消，另一間公司則銷聲匿跡。

科大生明言不希望申請較初級職位

另一間在科大就讀有「神科」之稱環球商業管理學（GBUS）的J同學，原來預料在畢業後不難找到一份MT或GT工作，可是最終仍未落實未來工作，又指出連同部份她並不屬意而拒屬的職位，亦只有3個聘約。她明言害怕無法找到MT或GT的工作，亦不希望只申請較初級的職位。

她又指出隨著不少企業因疫情問題，其壓力增加。因為不少企業擱置面試，延長整個招聘過程，直言心理壓力已到臨界點。

大型企業MT招聘計劃如常

那麼今年本港大型企業招聘MT或GT等職位情況如何？《香港01》向領展（0823）﹑太古（0019）及渣打企業查詢。

渣打發言人指出，該行的「國際管理培訓生計劃」（International Graduate Programme）是本行培育未來領袖人才的重要途徑之一。每年會按市場情況和業務需要而招聘國際管理培訓生，今年亦如期進行相關招聘工作，招聘人數較往年相比略為增加。同時指出目前為止，該行沒有減省人手計劃。

太古發言人指出，公司今年如常推出領袖培訓生計劃，並已完成有關的招聘程序，今屆領袖培訓生將如常於８月底入職。集團向來重視人才培訓，並繼續以具競爭力的薪金待遇招攬人才。集團每年所取錄的培訓生人數不一，會視乎該年申請人的質素而有所不同。

多間本港大型企業均表示，招聘MT計劃如常。（領展網頁擷圖）

領展發言人指出，該公司「見習管理人員培訓計劃」（Management Associate Programme）目的為根據公司業務所需，招聘及培訓年輕未來領導人才。與去年同樣，公司招聘的見習管理人員須具2至3年工作經驗。今年，公司特別針對於物業管理及項目及營運部門進行招聘，去年則是財務及資產管理部門。

公司指出計劃暫定於今年夏季啟動，預計招聘名額與去年相若。在「見習管理人員培訓計劃」以外，公司也有其他職位空缺歡迎年輕人才甚至新畢業生申請，具體入職要求視乎空缺而定。

花旗計劃為今年香港、紐約、倫敦、新加坡及東京的暑期實習生提供全職職位。花旗指，今年全球有1,500名實習生參與該行的暑期實習計劃，當中以香港為基地的實習生佔近10%，只要他們在實習期間達到最低要求，畢業後會獲該行全職職位，即香港區的實習生轉換到全職職位的比率可達100%。