康方生物﹙9926﹚一手中籤率12%　明日掛牌　追揸沽策略搶先睇

港股好淡爭持，惟新股市場「開P」。明日﹙24日﹚在主板上市的生物科技股、尚未錄盈利的康方生物﹙9926﹚，認購反應熱烈，超額認購逾638倍，暫為今年港股「凍資王」。

據招股結果，認購1手中籤比率為12%，要認購100手才可穩獲1手，可謂每手皆「難得」。專家認為現時市場「炒快不炒穩」，耀才許繹彬相信康方生物首日可大升2成，而富途證券證券分析師聶振邦更指出，有三大因素利好股價炒上，倘港股氣氛配合，康方更可勁升4至5成。

康方生物於上周五﹙17日﹚中午截止公開認購，公開招股錄得逾638倍超額認購，凍資金額超過1,600億元，超越今年中國連鎖餐飲集團、太二酸菜魚母企九毛九（9922）的1,403億元凍資額，暫成2020年「新股凍資王」，並是按18A章上市的未有收入生物科技公司中，凍資金額最大的企業。

一手中籤率12%

據公司最新公布的招股結果﹙點擊查閱招股結果﹚，每股發售價定為每股16.18元，為招股價的上限，每手1,000股，入場費16,343.05元。康方生物集資淨額約24.36億元﹙未計超額配售權﹚，將於明天﹙24日﹚掛牌。

香港公開發售部分錄得超額認購約638倍，由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故啟動回撥機制，將公開發售比例增至約50%。國際發售部份，反應同樣熱烈。

每手1,000股計，認購1手中籤比率為12%，要認購100手才可穩獲1手。

根據統計，本港目前有14家帶有標記「B」的生物科技上市公司，當中9間的股價表現已失守招股價。（資料圖片）

以18A章上市「B」股表現參差

招股書顯示，康方生物專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的「未決醫療需求」，當中腫瘤學是其專注的治療領域之一。其核心藥物是AK105（Penpulimab，康方生物和中國生物製藥各持有50%權益）和AK104。

另外，招股書提到2018年及2019年的業績狀況。康方生物目前未有產品獲批准進行商業銷售，故未有產生任何自家產品收入。公司的收入主要包括與對外授權產品有關的預付款及里程碑付款，而2018年的收入錄得280萬元人民幣，增加至2019年的7,090萬元人民幣，主要是由於2019年收到有關AK107的預付款及里程碑付款。

與此同時，於往績記錄期內，康方生物尚未有盈利且錄得經營虧損，截至2018年及2019年12月底止年度，分別錄得虧損1.51億元人民幣及3.46億元人民幣，絕大部分虧損來自研發開支、行政開支及可轉換可贖回優先股的公允價值變動。

14隻同類型股 8隻「破發」

根據《上市規則》第18A章上市的公司，生物科技上市公司股票名稱末尾帶有標記「B」，相關股份目前有約14家。記者統計，當中有8隻同類型股份，現價已經「破發」，包括歌禮製藥（1672）、東曜藥業（1875）、邁博藥業（2181）、華領醫藥（2552）、基石藥業（2616）、復宏漢霖（2696）、中國抗體（3681）、亞盛醫藥（6855）。當中以歌禮製藥表現最慘淡，由上市價14元急瀉近八成，至現價不足3元水平。

餘下6隻則有斬獲，其中去年3月上市的康希諾生物（6185）較上市價22元已累升5倍；康寧傑瑞製藥（9966）亦較招股價累漲約7成。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，現時投資者是「炒快不炒穩」，無盈利的公司分分鐘比有盈利的更好炒。（資料圖片）

耀才許繹彬：首日可升逾2成

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，近期市場氣氛熱炒生物科技及醫藥相關股，即使無錢賺的公司，例如平安好醫生（1833）又創新高，他直言投資者現時是要「炒快」，並非「炒穩」。他形容，目前「有錢賺唔好炒，冇錢賺仲好炒！」好像滙控（0005）這些一直有盈利的公司，因為疫情增加其背負，相反這些未有盈利股份一直沒有背負，可謂「沒有期望便沒有失望」。

許繹彬估計，預期股價走勢可參考諾誠健華（9969）。諾誠於3月23日上市，當日港股氣氛低迷，恒指低見22000點以下，但首日上市股價抽高近一成。他相信目前市況較3月底回穩，預計康方首日可高漲兩成。

不過，許繹彬認為生物科技及醫藥相關股相對難做估值，長遠股價亦難料，例如藥明生物（2269）由招股價20.6元升至目前的約120元水平；但同時歌禮製藥自招股以來已蒸發八成。

富途證券證券分析師聶振邦認為，有三大因素利好康方生物炒上。

富途聶振邦︰門檻高、折讓低、街貨集中

富途證券證券分析師聶振邦則指，康方生物是一隻疫情概念股，雖然旗下產品未必與肺炎疫情有關，但時勢配合下，投資者對醫療相關股份格外注意，加上全球發行1.59億股，相對一般新股發行量較少，在低基數下，故令其認購情況如此熾熱。他認為，由於該股太少街貨，即使回撥機制令公開發售部分佔總發行量比例提高至50%，公眾持股量亦只有不足8,000萬股，中籤率比較低。

至於股價首日表現的預測，聶Sir認為康方首日抽升2至3成「不成問題」，原因有三︰首先，大戶佔街貨集中度高，利好股價炒上；其次，是次招股以上限定價，入場費達1.6萬元，屬於進場門檻較高的新股，反映入場的投資者持貨能力較強，有利穩定股價。

中生製藥為康方生物上市前投資者，已表明日後有多方面合作。（中生製藥官網）

中線睇大戶手影 留意換手比率及成交量

最後是上市前投資者買入價偏高，包括中生製藥（1177）及交銀國際，認購價為每股1.3849美元，折合約10.8港元，折讓僅3成多，並設6個月禁售期。聶Sir指，這群上市前投資者有禁售限制，在中線上有助穩定股價，若屆時沽出升幅有限可謂「無肉食」。中生製藥此次領投康方生物已經表明，除了項目合作之外，雙方更可能在往後的產品開發、生產、商業化等方面有更多的合作。

那麼又可否長期持有？聶Sir教路，是次新股發行量約1.6億股，以換手比率1.5倍計算，即2.4億股，若首半個月累計成交量超過2.4億股，而且股價窄幅上落未見突破，意味大戶或已大手出貨，則可沽貨離場。另外，聶Sir指這些未有盈利的公司，初期收入以第三方產品銷售為主，屬非核心收入，若投資者睇好長遠公司自家研發的產品，則可考慮長期持有。