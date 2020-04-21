5月期油破天荒現「負油價」　拖累美股收盤大跌　拼多多逆市破頂

受原油期貨暴跌拖累，美國三大股指4月20日跌幅均超1%，道指跌近600點。美國5月WTI期貨收盤暴跌306%，史上首次降為負值。

截至4月20日收盤，標普500指數跌1.79%，報2823.16點；納斯達克指數跌1.03%，報8560.73點；道瓊斯指數跌2.44%，報23650.44點。

美油期貨拖累美股三大股指走勢低迷。（新華社）

道指成分股中，波音跌超6%，埃克森美孚跌超4%，迪士尼、雪佛龍、美國運通、摩根大通跌超3%。

中概股中，拼多多漲超12%，創收盤紀錄新高。嗶哩嗶哩漲超2%，也創下收盤紀錄新高。阿里巴巴漲超1%。

4月20日原油市場的歷史性暴跌也引發了美股午後交易時段的跳水，公用事業（-3.87%）、能源（-3.72%）和房地產板塊是標普500指數11個板塊中表現最差的。不過年初至今能源板塊累計跌幅已達45%，多少反映出原油暴跌對美股市場的邊際影響已經越來越小。

除了「歷史性」跌入負值的WTI五月原油期貨，4月20日主力合約（六月）跌幅也超過15%，七月合約跌逾7%。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示，受到儲油空間告急影響目前原油市場出現了難以置信的狀況，這種現象本身說明了（原油）市場將在五、六月見底，並隨着重啟經濟和減產計劃進入反彈階段。

此外，美國參議院4月20日未能就疫情補充撥款法案達成一致，也對市場情緒造成了影響。參議院多數黨領袖麥康奈爾已經在4月21日設置了議程，屆時可能會進行表決。目前市場預期眾議院最早將會在周三審議緊急撥款法案。