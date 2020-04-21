【油價暴跌】全球最大石油儲存公司︰幾乎所有空間已售罄

石油期貨急挫，原因之一是石油庫存「爆廠」。全球最大的獨立石油儲存公司Royal Vopak表示，受累新冠疫情，油市出現供應過剩，貿易商儲存原油和精煉燃料的空間幾乎用盡。

Royal Vopak首席財務官Gerard Paulides表示，公司碼頭石油方面的可用容量幾乎已全部售罄。他又指，這個情況並非公司獨有，又稱正努力完成維護工作，以釋放所有可能空間。

美國WTI原油5月份期貨價格在合約在到期前一天跌至負37美元，為史上首次。分析指出，當前影響油價的最主要因素不是生產成本，而是庫存，特別是在內陸產油區，如庫欣地區。美國疫情引發了基礎設施和交通物流不暢等問題，原油很難外輸或儲存。純粹為了經濟性而關井停產是有風險的，所以要接着生產。如果儲罐庫容不夠或者存儲成本過高，生產商寧願接受負油價，不得不賠錢讓買家拉走。

目前，油價跌勢加劇，6月紐約期油曾失守14美元，最新報16.5美元，跌19.53%。布蘭特原油最新報21.46美元，跌16%。

中石油燃料油公司增油庫容量

另一邊廂，《路透》報道，中國上海國際能源交易中心（INE）同意，中石油燃料油公司位於廣東湛江的原油期貨指定交割倉庫存放點，啟用庫容由40萬立方米增加至50萬立方米。

刊登在交易中心網站的通知並稱，即日起中石油燃料油公司應按增加後的啟用庫容開展原油期貨指定交割倉庫的各項業務。