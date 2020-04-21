騰訊低位反彈近3成　大行最牛睇500元　花旗料首季手遊收入增44%

騰訊（0700）上月中低見325.2元後，半個月內一度升至高見419.6元，反彈幅度高達29%，至周二（21日）收報400.6元，全日跌2%，成交額84億元。

騰訊日前逆市跑出後，獲大行紛紛唱好。繼瑞信、大摩日前將目標價上調至500元後，花旗也調升騰訊目標價至495元，指是該行首選股份。

花旗：上調騰訊目標價至495元

騰訊預計於5月13日公布首季業績，疫情下的表現備受關注，市場普遍看好手遊在疫情下有出色表現。花旗最新報告，重申騰訊的「買入評級」，目標價由461元上調至495元，相當於預測2020年至2022年動態市盈率1倍，及明年非通用會計準則（Non-GAAP）市盈率30倍（此前予其28倍）。

該行認為，騰訊中長期可受惠遊戲業務豐富的管道、社交平台廣告增長加速，在不明朗的經濟環境下具防守性。該行對騰訊管理層的執行力、業務貨幣化的能力續感到正面。花旗並上調騰訊今年手遊增長預測，由原來26.4%升至35%。

花旗預料，騰訊首季收入錄995億元（人民幣．下同），按年升16.4%，非通用會計準則（Non-GAAP）利潤196億元，料利潤為149.69億元。該行料，騰訊首季手遊收入可按年升44.2%至305.7億元。

花旗料騰訊手遊收入按年增44.2%。（資料圖片）

大摩料未來3至4年收入及盈利料有逾倍增長

大摩此前發表報告，指長期看好騰訊的變現及釋放隱藏價值能力，認為其手遊全球化，內容訂閱、非支付金融服務和企業雲應用，可推動盈利增長及估值重評。

由於涉消費者和企業的行為改變，以往預計此等業務在未來10年逐步發展，但現在認為有關業務很可能因「留家概念」而更早帶出，在未來1至2年展開。

大摩預期，騰訊在經過數年跑輸同業後，將再開始有領先表現，在未來3至4年的收入及盈利料可有逾倍增長，上調對集團明年及2022年收入預測分別3%及5%，非通用會計準則純利預測亦調升6%及8%。大摩上調騰訊目標價，由430元升至500元，評級維持「增持」。

瑞信：料首季收入增長20%

瑞信報告指，騰訊來自線上遊戲方面的盈利增長具可見性，受惠微信生態圈流量變現，廣告收入的彈性將逐步提升，微調騰訊今年及明年盈利預測約3.4%及4.3%，目標價由460元升至500元。

首季業績方面，該行預期騰訊收入按年增長20%至1,026億元；純利按年升20.5%至210.76億元。該行估計騰訊手遊及社交廣告將仍然是主要首季增長引擎，手遊收入料按年增長46%至309.58億元。瑞信指，需要留意疫情後騰訊對業務的展望，特別是廣告及支付業務方面。