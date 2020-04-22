【油價暴跌】紐約6月期油彈逾兩成　石油ETF 3175漏夜話轉倉9月

WTI原油期貨6月今早亞洲時段反彈，現升22.39%，報14.16美元一桶。

6月原油期貨4月21日一度跌逾7成，觸發三次交易熔斷，收跌逾43%，報每桶11.57美元，為1999年2月以來新低。

WTI原油期貨6月合約大幅波動，三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175）昨晚出通告，宣布一次性轉倉策略，更改掛鈎資產，由6月期油合約悉數轉創至9月期油合約，管理人明言，以4月21日計，6月期油合約價格低過9月期油合約，轉倉後，3175實際上持有的期油合約將會減少。

管理人解釋在過去的一天內，6 月合約的價格大幅下跌，價格有可能跌至零或負值。因此，繼續持有 2020 年 6 月合約可能導致子基金和單位持有人蒙受重大損失。不過，通告補充，投資者應注意，在轉倉後，當前市場走勢可能會持續，而 2020 年 9 月合約的價格可能會大幅下跌至零或負值。在最壞的情況下，子基金的資產淨值可能會下跌至零，而投資者可能會損失其在子基金的全部投資。

轉倉是管理人根據當前異常和極端的市場情況採取的一次性及臨時的措施。 因此，子基金將在轉倉後繼續持有 2020 年 9 月合同，直至 2020 年 8 月的正常和預定的轉倉期為止。