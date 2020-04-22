【持續更新】恒指轉跌為升惟未收復24000點

油價跌勢未止，拖累美國股市大跌，道指挫逾600點。今早亞太區股市亦受波及，日本股市曾失19000點。

【16:11】恒指倒升收市

恒指收市報23893點，升99點；國指收市報9670點，升55點，成交額為970.5億元。

油價持續尋底，原油交易所買賣基金（ETF）再向下，三星原油期（3175）跌46%，收市報1.79元，成交額12.9億元；FGX原油（3097）跌12.2%，收市報1.65元。

不過油股走勢相對平靜，中海油（0883）跌0.4%，收市報8.24元，中石化（0386）跌0.8%，收市報3.76元，中石油（0857）跌1.1%，收市報2.68元。

油服股方面，中海油服（2883）無升跌，收市報5.83元，中石化油服（1033）升3.6%，中午收市報0.57元，安東油田（3337）跌2.1%，收市報0.475元。

重磅股騰訊（0700）升2.2%，收市報409.4元，中移動（0941）升2.7%，收市報61.45元。

銀行股方面，滙控（0005）收市報38.85元，跌0.8%；渣打（2888）跌2.1%，收市報37.2元。

強勢股平安好醫生（1833）再創新高，收市報114.7元，升7.2%，成交額為19.28億元。

【15:39】中糧肉食抽升一成

中糧肉食（1610）升10.7%，報2.7元。中國農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海周二指，今年第2季中國豬肉供應將面臨「最艱難局面」，並預告豬肉價格可能持續上升，至今年9月為止。

【15:22】恒指重上23800點

恒指最新報23879點，升86點；國指最新報9676點，升58點。

【15:21】內地股市倒升

上證指數倒升，收市報2843點，升16點或0.6%，深成收市報10617點，升110點或1.1%，滬深300收市報3839點，升31點或0.8%，創業板收市報2043點，升19點或1%。

【14:13】港股收復所有失地

恒指午後收復失地，最新報23793點，升0.26點；國指最新報9636點，升21點。

三星原油期（3175）跌幅曾逾5成，最新報1.65元，跌50%；FGX原油（3097）跌18.6%，最新報1.53元。

【14:10】日股低收 全日跌142點

亞太區股市普遍向下，日經指數收市報19137點，跌142點，澳洲ASX 200指數收市報5237點，升16點或0.3%，台灣加權指數收市報10307點，升19點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報1888點，升9點或0.5%。

【14:03】美三大指數上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升123點或0.5%，重上23000點，最新報23052點，標普期貨最新報2749點，升17點或0.7%，納指期貨升61點或0.7%，最新報8492點。

【12:02】港股半日跌133點

恒指半日低收，中午收市報23659點，跌133點，國企中午收市報9583點，跌31點。

油價仍未止跌，油股及原油交易所買賣基金（ETF）持續向下。FGX原油（3097）跌13.8%，中午收市報1.62元，三星原油期（3175）中午收市報1.73元，為上市後新低，跌48%，成交額為8.19億元。

油股亦處弱勢，中海油（0883）跌2.1%，中午收市報8.1元，中石油（0857）跌3.3%，中午收市報2.62元，中石化（0386）跌1.6%，中午收市報3.73元。

油服股走勢個別，中海油（0883）跌3.1%，中午收市報5.65元，中石化油服（1033）升1.8%，中午收市報0.56元。

航空股則上揚，南航（1055）升4.2%，中午收市報3.62元，國航（0753）升2.7%，中午收市報5.35元，東航（0670）升2.4%，中午收市報3.01元，國泰（0293）升0.1%，中午收市報8.91元。

銀行股表現疲弱，滙控（0005）跌1.3%，渣打（2888）跌2.1%。

此外平安好醫生（1833）再度頂破，中午收市報114.7元，升7.2%。

【11:42】油價跌勢未止 布油失守17美元

油價持續尋底，6月紐約期油每桶最新報11.38美元，跌1.64%；布蘭特期油跌穿17美元，最新報16.96美元，跌12.3%。

三星原油期（3175）再創新低，最新報1.75元，跌47.3%；FGX原油（3097）跌13.8%，最新報1.62元。

【11:35】內地股市半日低收 上證跌4點

內地股市半日低收，上證中午收市報2822點，跌4點或0.2%，深成中午收市報10495點，跌11點或0.1%，滬深300中午收市報3804點，跌3點或0.1%，創業板中午收市報2016點，跌7點或0.4%。

【11:32】美匯仍處於100以上

美匯指數仍處於100以上，最新報100.24，跌0.02%。美元兌多種貨幣變化不大，歐元兌美元最新報1.0849，跌0.08%，英鎊兌美元最新報1.2285，跌0.03%，美元兌加元跌0.05%，最新報1.4204，美元兌瑞士法郎升0.04%，最新報0.9702，美元兌日圓最新報107.77，跌0.03%。

【09:51】日經失守19000點

亞太區股市今早下挫，日經指數最新報18961點，跌319點或1.7%，澳洲ASX 200指數最新報5164點，跌56點或1.1%，台灣加權指數最新報10224點，跌63點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報1849點，跌30點或1.1%，新加坡海峽時報指數最新報2531點，跌19點或0.8%。

恒指最新報23543點，跌249點，國指最新報9541點，跌73點。

【09:35】紐油反彈抽升13.6%

國際油價回升，6月紐約期油彈升13.6%，每桶最新報13.14美元；布蘭特期油則向下，每桶最新報19.02美元，跌3.3%。

【09:32】三星原油期再跌4成

今日起轉倉並持有9月期油合約的三星原油期（3175），今早曾低見1.85元，為上市新低，最新報1.86元，跌44%。

【09:30】內地股市低開 創業板跌1%

內地股市低開，上證最新報2814點，跌12點或0.5%，深成最新報10424點，跌82點或0.8%，滬深300最新報3879點，跌18點或0.5%，創業板最新報2005點，跌18點或1%。

【09:21】恒指低開253點

恒指承接亞太區股市跌勢，低開253點；國指低開94點，報9521點。

滙控（0005）低開1.8%，最新報38.45元，騰訊（0700）失守400元，最新報397元，低開0.9%。

油價未止跌，油股續向下，中海油（0883）低開2.2%，最新報8.09元。

連日破頂的平安好醫生（1833）今早回落，低開2.1%，最新報104.8元。