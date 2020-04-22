美國石油基金暴跌25%　散戶損失慘重

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）4月21日報道，在紐約證券所上市的美國石油基金（US Oil Fund）的交易價格在當天下午曾一度下跌超過30%，最終以2.81美元的價格結束當天交易，跌幅為25.07%。對此有分析認為，此舉與該基金管理者為應對本次新冠肺炎疫情導致國際原油價格暴跌，被迫調整基金結構有關。

報道稱，美國石油基金是被動型管理基金（ETF）的一種，旨在對原油價格進行追蹤並較受散戶投資者歡迎，但為了應對原油價格近期的暴跌，該基金管理者對交易方式進行了調整，即暫時停止增發基金單位，此舉意味着該基金將與封閉式共同基金一樣以固定數量的股票進行交易，而這個變化就發生在當天下午。此外有文件顯示，該基金已將資金轉移到8月交付的石油合同中。

受新冠肺炎疫情導致原油市場需求下降等因素影響，原油價格短期內恢復到今年年初時的可能性較低。（Reuters）

對此投資公司Hayman Capital Management創始人兼首席信息官凱爾•巴斯（Kyle Bass）表示，疫情導致全球原油需求下降，該基金管理者調整結構是為了避免投資者受到原油價格暴跌一事影響，但這對於認為石油價格隨着時間推移會上漲，並且不完全了解市場動態的大部分散戶投資者來說可能是危險的。

美國石油基金是一支跟蹤WTI輕質原油合約的ETF基金，其業績基準是WTI最近一個月合約，主要投資於近月合約，然後以現金和國債等作為保證金，投資者在投資過程中不用直接參與商品期貨交易。

另一方面，由於WTI 5月合約在4月21日進行交割，為了避免被強制平倉，部分交易者往往會提前平掉5月份的合約並重新建倉6月的合約，此舉原本預計會導致油價大幅下跌，但受新冠肺炎以及剛剛結束的原油價格戰等因素影響，此次WTI 5月期貨報價一度跌至負值，意味着原油運輸成本和儲存成本已經超過原油本身的價值。