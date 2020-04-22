10家大型銀行被訴涉操控公司債價格　致投資者損失數十億美元

摩根大通和美國銀行在內的10家全球最大銀行，據報於4月21日在曼哈頓聯邦法院被起訴，因其涉嫌在近14年時間裏串謀操縱9.6萬億元（美元‧下同）公司債市場的價格，令普通投資者損失數十億元。

據《新浪網》報道，在曼哈頓聯邦法院提起的集體訴訟稱，這些銀行自2006年8月以來違反了反壟斷法，在「零股」交易中向投資者收取過高費用。「零股」交易通常價值不到100萬元，佔所有公司債券交易的90%。

美國銀行等10家頂級銀行被起訴，違反反壟斷法。（新華社）

其他被告包括巴克萊（Barclays）、花旗集團（Citigroup）、瑞士信貸（Credit Suisse）、德意志銀行（Deutsche Bank）、高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）和富國銀行（Wells Fargo & Co），以及它們各自的附屬機構。

根據這份長達81頁的訴狀，這些銀行利用自己的權力，將逾三分之二的美國公司債承銷業務，悄無聲息地擴大他們購買和出售零散債券的價差。

據稱，這導致與100萬元以上的「整數」交易（通常由機構投資者進行）相比，利差高出25%至300%，從而使銀行獲得更高的薪酬，同時推高了散戶投資者的交易成本。