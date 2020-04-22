應對疫境　福特汽車發債籌80億美元

新冠肺炎疫情在海外蔓延，全球車企遭遇重創，百年福特也進入了「燒錢」模式。

據《每日經濟新聞》報道，疫情爆發對汽車行業銷售和生產造成了雙重打擊，福特汽車稱其2020年第一季度淨虧損約為20億元（美元‧下同），而去年同期盈利24億元。為此，該公司宣布發行債券，從而再籌集80億元現金充實資金儲備。此前，為了抵禦疫情帶來的經營困難，福特已從循環信貸額度中提取超150億元來緩解資金壓力。

受疫情影響，福特汽車現只有中國工廠已復工。（新華社）

福特汽車在向美國證券交易委員會（SEC）提交的一份報告中稱，在計算了初步税項支出後，該公司第一季度營收約為340億元，經調整後税前利潤虧損6億元，其中「不包括税前特殊項目費用約為3億元，債務利息費用（不包括福特信貸債務）約2億元，以及税收費用約8億美元。」

監管文件顯示，福特汽車推出一項分三批的無擔保債券發行計劃，總本金為80億元，以填補資金缺口。

資金規模達380億元

截至4月9日，福特汽車資產負債表上擁有約300億元現金，加上再次籌集的80億元，福特汽車目前約有380億元。

2020年3月，福特汽車失去「投資級」評級，被標準普爾全球評級下調至「垃圾級」。

有分析認為，疫情衝擊下，市場銷量下滑、全球範圍內整車及零部件工廠停工是福特汽車虧損的主要原因。今年第一季度，福特汽車銷量按年下降21%。在其最主要的利潤來源美國市場中，福特銷量下滑了12.5%。

當前，福特全球所有工廠中，只有在中國的合資企業和經銷商已恢復生產和運營。隨着疫情在全球範圍逐步擴散，福特汽車已相繼關閉了其位於北美、英國倫敦、威爾斯、印度、南非、泰國、越南等地的工廠，生產經營面臨極大壓力。