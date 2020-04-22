許正宇接任財庫局局長　履歷亮麗　學者︰理想人選　官位亦安全

政府高層大地震，其中金發局行政總監許正宇接替劉怡翔，出任財經事務及庫務局局長。

財庫局致力維持香港金融體系的健全及穩定，以提高本港作為主要國際金融中心的地位，同時又扮演重要的監管功能，協助財政司司長監督證監會、保監局、積金局及財務匯報局等規管機構。

翻查資料，現年43歲的許正宇在問責官員中相對年輕，雖然履歷亮麗，但環球金融市場動盪， 許又能否坐鎮這個重要的財金監管機構？學者認為，政府「放水」救市，料許正宇上任後面對最大的議題，在於政府收入方面，但由於「頂頭」有財政司司長，財庫局局長「受戰」機會較小，只要做好自己本分，「官位安全」。

財金界經驗豐富

許正宇履歷亮麗。金發局去年招聘許正宇時，形容他在金融業內具備公、私營機構豐富的策略制定和業務發展經驗。先說學歷，許正宇畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟（PPE）系，獲榮譽學士與碩士學位，以及INSEAD工商管理碩士學位。

許政宇屬政務官出身，曾擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長及駐京辦政務主任等。他之後棄政投商，曾為渣打銀行中國業務發展主管，2006年加入港交所（0388），於市場發展科及上市科擔任要職超過12年，包括上市科副總監、內地事務科高級副總裁等，有份參與互聯互通工作。

2018年許正宇離開交易所，轉到新世界發展（0017）出任策略發展總監，負責制定大灣區業務策略及推動業務生態圈的發展。去年6月獲委任為金發局首任行政總監，原訂任期3年。

莊太量︰最大議題料是政府收入

許正宇今次「空降」財庫局，香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，或因特首希望其問責團隊年輕化，團隊工作更有動力。莊太量指許正宇在財經界有名，對財經事務了解，而他較年輕，是理想人選。

莊太量表示，許上任後面對最大的議題在於政府收入方面，「因財政司而家使好多錢」。然而據其觀察，財庫局通常是財政司「代言」，相信許「受戰」機會較小，官位安全，只要做好自己本分便可。

莊續指，許應能就政策方面向財政司提建議、提供技術支援、協助進行聯絡工作，但決策實權在財政司，故是「咁多個局長最安全（的一個）」。

值得一提，許正宇2008年已加入民建聯，但一直低調，他是已故民政事務局前副局長許曉暉胞弟，父親許宏全是福建同鄉會永遠榮譽會長。許正宇妻子陳妍妮（Rita）現為高盛亞洲區董事總經理，在投資界亨負盛名。