金管局設臨時美元流動資金安排支援銀行　總額100億美元

香港金融管理局宣布，設立臨時性美元流動資金安排，為持牌銀行提供美元流動性支援。

金管局指，新型冠狀病毒疫情為環球金融市場帶來重大波動及不確定性，該局以美聯儲的「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排」（FIMA Repo Facility）中取得的資金推出是項安排，協助紓緩環球美元銀行拆借市場出現的流動性緊絀情況。

安排下現時提供的流動性總額為100億美元。金管局將透過有競爭性的投標方法，以回購交易形式為持牌銀行提供為期7天的有期美元流動性，並於投標翌日結算。由2020年5月6日起，金管局將每星期舉行一次投標（一般情況下於逢星期三進行），每次投標中每間銀行可出價一次，投標額為最少1億美元，投標額亦必須為1億美元的整數倍數。金管局會聯絡中標銀行以確認及安排將合資格資產轉移至金管局作為抵押品，中標銀行需於抵押品成功轉移至金管局以及金管局成功於美聯儲取得美元流動性後，方可獲配發美元資金。

投標通告及投標結果將於金管局網站內的特定網頁公布，參與投標或中標銀行名稱及個別配發金額將不予公開。金管局經考慮市場狀況及安排的使用情況等因素後，可按需要隨時修訂安排的任何細則。金管局計劃維持是項安排直至2020年9月30日，如更改安排完結日期會另行公布。