【美股】三大指數表現不一　道指蒸發逾300點升幅

油價反彈，帶動亞太區股市普遍上揚，其中日本股市更升近300點。歐洲股市承接亞股升勢，早段上揚。美股早段表現向好，道指曾升超過300點，不過在中午過後傳出「瑞德西韋」對新型肺炎的臨床測試結果不理想的消息，結果拖累美股升勢掉頭回落。

【04:05】美股偏軟 納指、標普500指數微跌

美股在下午交易時段持續偏軟，道指收市報23515.26點，升39.44點，升幅0.17%；納指報8494.75點，跌0.63點，微跌0.01%；標普500指數報2797.80點，跌1.51點，跌幅0.05%。

【03:00】「瑞德西韋」被指抗疫臨床實驗不理想，拖累美股升幅收窄

美股在下午時段的升幅一度接近完全蒸發，源自美國吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）所生產的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）被指在中國的新型肺炎臨床試藥結果未如理想，結果導致該公司股價曾急跌7%。

目前美股的升幅維持在不足1%，道指報23684.35點，升208.53點，升幅0.89%；納指報8556.96點，升61.58點，升幅0.72%；標普500指數報2818.32點，升19.01點，升幅0.68%。

【02:05】美股接近蒸發早段升幅

美股在下午的交易時段升幅收窄，道指由初段升超過350點，收窄至大約100點，目前報23583.90點，升108.08點，升幅0.46%；納指一度跌穿昨日的收市價，但隨即回升，目前報8500.56點，升2.18點，升幅0.06%；標普500指數報2803.30點，升3.99點，升幅0.14%。

【01:35】歐股普遍微升

歐洲股市普遍向好，但升幅不大，英國富時指數報5826.61點，升0.97%；德國DAX指數報10506.10點，升0.83%；法國CAC指數報4451點，升0.89%。

【00:30】美股維持升勢

美股三大指數在中午時段維持升勢，道指在23800點關口徘徊，目前報23823.13點，升347.31點，升幅1.48%；納指報8615.33點，升119.96點，升幅1.42%；標普500指數報2835.91點，升36.60點，升幅1.31%。

【22:39】道指升幅擴大至350點

紐油升幅擴大至30%，刺激道指升逾350點，重上23800點關。納指及標指分別漲1.5%及1.4%。

【22:18】Markit：美國4月製造業及服務業活動持續急跌

疫情嚴重打擊美國製造業及服務業，金融服務供應商Markit公布，美國4月製造業採購經理指數初值跌至36.9，為2009年3月以來最低，低過市場預期；同月服務業採購經理指數初值跌至27，同創新低。

【21:40】紐油大幅反彈26%

紐油期貨升近26%，每桶報17.36美元。布油升逾8%，每桶報22.02美元。

【21:33】道指早段升150點

美股開市向上，道指升150點或0.7%；納指升50點或0.6%；標指升20點或0.7%。

亞馬遜升近2%，重越2400美元關；蘋果公司及微軟股價持平；Facebook投資印度，昨升逾6%後，今再升約1%。

其他成份股方面，Visa升近1%、Mastercard升1%、波音升1%。

【21:00】美上周新申領失業救濟人數443萬人

美國勞工部公布截至今年4月18日止，當周首次申請失業救濟人數為442.7萬人，按周減少81萬人，市場預期為450萬人。

美國上周首次申領軟業救濟人數4周均值為578.65萬人，按周增加28萬人。

截至4月11日止當周，美國續領失業救濟人數為1,597.6萬人，按周增406.4萬人。

【20:15】歐洲股市未見起色

歐洲股市仍在拉鋸，英國富時指數最新報5764點，跌6點或0.1%，德國DAX指數最新報10381點，跌33點或0.3%，法國CAC指數最新報4420點，升9點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報6735點，升15點或0.2%，意大利MIB指數最新報16844點，升79點或0.5%。

【20:11】美三大指數期貨偏軟

美三大指數期貨偏軟，道指期貨最新報23283點，跌72點或0.3%，標普期貨最新報2786點，跌1點或0.1%，納指期貨最新後8636點，跌1點。

【18:19】油價續反彈 金價上揚

油價持續反彈，紐約期油每桶最新報15.67美元，升13.7%；布蘭特期油最新報22.21美元，升9%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,747.1美元，升0.5%，現貨金最新報1,726.5美元，升0.7%。

【16:32】歐洲股市疲弱 英德股市轉跌

歐洲股市轉弱，英國富時指數最新報5759點，跌11點或0.2%，德國DAX指數最新報10356點，跌58點或0.6%，法國CAC指數最新報4415點，升3點或0.1%，西班牙IBEX指數最新報6738點，升18點或0.3%，意大利MIB指數最新報16861點，升96點或0.6%。

【15:16】美三大指數期貨造好

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升81點或0.4%，最新報23437點，標普期貨最新報2799點，升11點或0.4%，納指期貨最新後8661點，升23點或0.3%。

英國富時指數最新報5775點，升4點或0.1%，德國DAX指數最新報10429點，升14點或0.1%，法國CAC指數最新報4450點，升38點或0.9%，西班牙IBEX指數最新報6774點，升54點，意大利MIB指數最新報16908點，升143點或0.9%。