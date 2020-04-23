【業績快報】國壽首季為新冠肺炎賠付2320萬元　平保少賺43%

撰文：張偉倫
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平保首季少賺約43%
中國平安保險（2318）截至今年3月底止3個月期間的未經審核業績，歸屬於母公司股東的淨利潤260.63億元（人民幣‧下同），同比下降42.7%。
公告又指，疫情期間收入合計3,552.61億元，按年跌11.97%。
第一季度壽險及健康險業務新業務價值164.53億元，同比下降24%。第一季度賠款及保戶利益達1,824.86億元，按年少14.65%。第一季度，平安壽險完成68萬件賠付，其中新冠肺炎責任賠付案件187件。
今年第一季度，平安銀行全面啟動數字化經營及線上化運營，業務得到快速恢復，第一季度實現營業收入379.26億元，同比增長16.8%；淨利潤85.48億元，同比增長14.8%；成本收入比27.94%，同比下降1.68個百分點。截至2020年3月末，撥備覆蓋率較年初上升34.88個百分點至200.35%，不良貸款率持平為1.65%。
國壽首季少賺34%
中國人壽（2628）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬母公司股東淨利潤為170.9億元（人民幣‧下同），按年跌34.4%。
國壽指出期內保費收入為3,077.8億元，按年升13%，其中首年期交保費為760.56億元，按年增長13.9%，續期保費為1983.3億元，按年升11.2%。公司又指出新業務價值按年增加8.3%。
在今年首季，總投資收益為454.5億元，總投收益率為5.13%，淨投資收益率為380.765億元，淨投資收益率為4.29%。
國壽又指出，期內對新冠肺炎疫情相關賠付為2,320萬元，其中針對一線抗疫醫護人員賠付1,079.4萬元。