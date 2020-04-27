日央行實施無限買債　日圓倒升

日本央行在今日進行議息會議，會後宣布擴大購買商業票據及企業債規模至20萬億日圓，同時更主動購入日本政府債券及國庫票據，並且取消每年買債上限為80億萬日圓的安排。以及擴大就應對新冠肺炎的金融支援特別計劃。

日本央行宣布相關買債行動後，日圓轉跌為升，兌美元最新報107.36。每百日圓兌港元兌升穿7.2，最新報7.2197。

日央行指出，購買商業票據及企業債計劃有以下調整。央行指出，購買單一發行人發行的商業票據及企業債餘額上限，由原來的1,000億圓（日圓‧下同），分別增至5,000億圓及3,000億圓。由日央行持有單一發行人發行的商業票據及企業債餘額上限比例，佔發行人所發行的商業票據及企業債的25%，分別增至50%及30%。同時將持有商蘇票據及企業債的年期上限，由原來1年至3年，增至1年至5年。

至於為應對新冠肺炎的特別資金安排計劃，日央行會視乎金融機構透過政府計劃，獲減少或免卻擔保費及利率的信貸保證貸款計劃的貸款規模，為金融機構提供資金；金融機構向央行提供所有抵押品均獲得貸款，而有關貸款利率為「零」。貸款規模為金融機構於央行存入的資金2倍。金融機構存放在央行的存款利率為0.1%厘。

日本央行又指出，將每年購入交易所買賣基金（ETF），及日本房地產信託基金（J-REITS）規模，分別倍增至12萬億圓及1,800億圓。同時會維持現行負0.1厘利率水平。