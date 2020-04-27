人行行長易綱：按形勢實施逆周期調節增支持力度

中國人民銀行行長易綱指，要統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展。根據形勢發展變化實施好逆周期調節，保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長。同時，重點支持重要物資生產企業、短期受疫情衝擊較大企業，保障企業合理資金需求，創新完善金融支持方式，為保持經濟穩定發展創造適宜的貨幣金融環境。

內地雜誌《經濟研究》刊登易綱的《再論中國金融資產結構及政策含義》文章指出，內地經濟韌性強、潛力大，高質量發展的基本面是不會因為新冠肺炎疫情而產生變化，形容疫情對中國經濟的影響是暫時性。

他指內地要妥善發展股權融資，要有效減少對銀行債權融資的過度依賴。同時，有效穩住槓桿率及保持金融對實體經濟支持力度不減的目標。他又認為要盡快提高資本市場的透明度，加快推進證券發行註冊制改革。要讓投資者真正通過自我決策，在承擔風險的同時亦可相應獲得投資收益。同時要完善證券市場法律體系，健全金融特別法庭，完善訊息披露制度。發展多層次股權融資市場，支持私募股權投資發展，讓市場機制充分發揮作用，鼓勵創新發展。

推進人民幣匯率形成制機改革

易綱又指，要加強頂層設計，穩妥有序地推進改革和開放。妥善處理金融對內對外開放、人民幣滙率形成機制改革和資本項目可兌換，實現相互協調，漸進、穩步向前推進。但同時亦要管理好金融機構風險。

他續指，在管理房地產風險方面，要堅持穩中求進，着力穩地價、穩房價、穩預期。加強對房地產市場融資狀況的全面監測，按照「因城施策」原則，強化對房地產金融的逆周期宏觀審慎管理，監測居民債務收入比和房地產貸款的集中度。

他強調，要完善地方稅體系建立依法合規、規範透明、自我約束的地方政府債務融資機制，減少對土地財政的依賴，進一步理順中央和地方財稅關係。