【持續更新】多州解封　道指重上24000水平　油價急跌限制升勢

西班牙及意大利放寬部份封城措施，加上日本央行宣布實施無限量買債，帶動日本股市勁升逾500點。亞太區股市普遍上揚，歐洲股市早段亦承接升勢造好。

【04:05】道指重上24000水平 收巿升1.51%

美國多個州份逐步解除社交隔離措施以重啟經濟，聯儲局周二（28日）舉行一連兩日議息會議，巿場預期或推出更多抗疫救市措施，紐約股市周一（27日）上升，道瓊斯工業平均指數在尾段一度升逾400點，旅遊與休閒類股份以及傳統工業股和銀行股造好；然而，由於多國仍然封鎖經濟活動削弱石油需求，油價急跌，美股升勢受限。

道指重上24000以上水平，收巿報24133.78點，升358.51點或1.51%；納斯達克指數收報8730.16點，升95.64點或1.11%；標準普爾500指數收報2878.48點，升41.74點或1.47%。迪士尼收報106.06美元，升4.81%，是表現最強勁的道指成分股；銀行股集體造好，德意志銀行升超過12%，花旗升8.03%，富國銀行升5.53%，高盛升3.69%。

新冠肺炎疫情導致原油需求持續疲弱，市場擔心全球的儲存容量將很快「滿瀉」，國際油價周一大幅下跌，紐約6月原油期貨收報每桶12.78美元，重挫24.56%；倫敦布蘭特6月期油收報每桶19.99美元，跌6.76%。

【03:07】道指報24132.47點

道指最新報24132.47點，升357.2點或1.5%；標普報2879.11點，升42.37點或1.49%；納指報8728.02點，升93.5點或1.08%。

【02:15】歐洲股市高收

歐洲股市高收，泛歐指數Stoxx 600收市報335點，大幅反彈1.77%；市場關注歐洲多國部署重啟經濟活動，以及美國聯儲局周二舉行的一連兩日議息會議，預期或推出更多抗疫救市措施。

英國富時100指數收報5846點，升94點或1.64%；法國CAC指數報4505點，升111點或2.55%；德國DAX指數報10659點，急升323點或3.13%。

【01:44】道指報24022.36點

道指最新報24022.36點，升247.09點或1.04%；標普報2869.19點，升32.45點或1.14%；納指報8703.74點，升69.22點或0.8%。

【23:00】道指守穩24000點 波音由跌轉升

道指最新報24003點，升1%；標普升0.9%；納指漲逾0.8%。道指重磅成份股波音轉跌為升，最新報129.8美元，升0.6%。

【22:35】Tesla曾升逾1成 逼近800大關

Tesla本周公布2020年首季業績，資金率先炒上，股價一度抽高10.3%，高見799.49美元，最新報790美元，升約9%。

【22:27】美股升幅突擴大 曾收復24000點

道指一度升逾200點，曾高見24005點，現升0.8%；納指最新升1.05%；標指升0.9%。WTI 6月期油最新報12.54美元/桶，早段曾低見11.88美元水平。

【21:30】道指升逾100點

美股開市向上，道指初段曾升逾100點；納指升近1%；標指升0.7%。

蘋果跌逾0.4%、微軟升1%、Facebook升逾1%、谷歌升0.9%、亞馬遜升0.9%。另外，熱炒股份Beyond Meat升2.7%，報111.8美元；Zoom繼續回吐，跌0.6%，報157.5美元。

6月WTI期油急瀉逾兩成，西方石油插4.3%；埃克森美孚跌1.4%。

【16:34】美三大指數期貨上揚

美三大指數期貨上揚，道指期貨升168點或0.7%，最新報23826點，標普期貨升17點或0.6%，最新報2847點，納指期貨升82點或0.9%，最新報8851點。

歐洲股市早段普遍造好，英國富時指數最新報5839點，升87點或1.5%，德國DAX指數最新報10556點，升220點或2.1%，法國CAC指數最新報4476點，升83點或1.9%，西班牙IBEX指數最新報6738點，升124點或1.9%，意大利MIB指數最新報17238點，升379 點或2.3%。