紐約等地欲解封　特朗普稱經濟將騰飛

因紐約等美國多州考慮重啟經濟，美股三大指數提升，道指收升逾400點。



早前美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）均表示考慮逐步開放。但州長和市長均強調住院率需持續下降，才能考慮逐步放開。紐約州封鎖令將於5月15日到期。

另外美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簡報會上被問及第二季度GDP可能衰退時稱，「睿智的人現在會投資股票市場，尤其是第三季度和第四季度將會非常壯觀。」他補充，從經濟的角度來看，重建經濟不會太久，明年將是「令人難以置信的」一年。

美國多州重啟經濟 道指站上24000點關口。（新華社）

路透社報道，美國國會預算辦公室（CBO）同時預計，美國第二季度國內生產總值（GDP）按年率計算將（按月）下降近40%，第三季度會達到16%的失業率高峰。該部門還預計，即便是2021年，失業率仍將平均高於10%。

美銀美林表示，美國疫情封鎖措施的結束，可能就意味着美國股市反彈走勢迎來尾聲。隨着新冠病毒疫情發展趨緩，美國正積極籌備重啟經濟。對於當前市場情緒，Hartnett認為，投資者雖仍持悲觀態度，但因為投資者倉位偏低而政策仍在刺激，認為股市未來會重新測試前波低點的人在減少，使得短期內股市仍將緩步上漲。

高盛發表的報告認為，如今，標普500指數前五大市值公司：微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和Facebook的市值總和已經佔到了標普500總市值的22%，這是前所未有的情況。而從歷史上來看，美股市值集中化的出現，往往是股市大幅下跌的前兆。