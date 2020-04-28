《路透》調查﹕中國4月官方製造業PMI料跌至51

內地即將公布4月份採購經理指數（PMI）。《路透》綜合32家分析機構的預估中值顯示，受到海外疫情蔓延令外需承壓的影響，儘管復工復產繼續推進而有可能帶動製造業生產恢復。但中國4月官方製造業PMI亦出現下降，PMI預計跌至約51。同時，14家分析機構預估中值顯示，財新4月中國製造業PMI接近上月為50.3。

興業研究發布報告指出，根據工信部截至4月15日的數據顯示，全國中小企業復工率已提升至84%，反映PMI生產指標按月改善，證明4月全國復工率穩步提升。但因為海外疫情蔓延加劇，令到全球經濟出現下行風險。歐元區4月製造業PMI創下調查開始以來的新低，跌至33.6。外需萎縮或導致中國PMI新訂單走弱，預計官方PMI較上月下跌3.5至48.5。

各國PMI指數均創新低

由於各國都為對付新冠肺炎疫情而被迫實施封鎖措施。措施導致企業停工歇業，歐洲各地經濟活動受創程度遠超乎想像。歐元區4月綜合PMI跌至13.5，創下1998年中開始這項調查以來的最低，英國綜合PMI初值亦創新低，報12.9。德國綜合PMI降至17.1，全數遠低於路透調查中最悲觀的預估數字。

雖然中國2月官方製造業PMI劇降至35.7的紀錄低點，但由於工業活動明顯回暖的跡象，3月重返50，並創下30個月高點。但單月數據好轉並不意味著經濟實現趨勢性向好，企業復工復產情況亦未恢復至疫情前的正常水平。