港交所宣布高層任命　劉穎、史琳共同監督上市申請事宜

港交所﹙0388﹚宣布多項高層新任命。現任上市發行人監管高級副總裁劉穎獲委任為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管，將與史琳共同監督香港交易所所有發行人上市申請事宜。

劉穎在香港以及英格蘭及威爾斯均持有律師資格，在企業融資及上市相關事宜方面擁有20年經驗。劉穎將向上市主管陳翊庭匯報。

此外，上市科董事總經理伍潔鏇獲委任為上市科首席營運總監。伍潔鏇將繼續領導上市科的政策及秘書服務團隊，並向上市主管陳翊庭匯報。上市科董事總經理兼首席營運總監許淑嫺將調任香港交易所市場科的新設職位，改任綠色及可持續發展金融主管，探索創建綠色金融平台，支持符合環保方向的公司進行可持續發展融資。許淑嫺將向市場主管姚嘉仁匯報。

所有任命將於5月1日生效。

上市主管陳翊庭表示，自己在最近才回歸香港交易所，看到上市科內人才濟濟、盡心盡責，倍感鼓舞，也很期待繼續與整個團隊合作，繼續聚焦上市監管工作，為香港成為全球領先的國際金融市場而努力。

市場主管姚嘉仁則指，歡迎許淑嫺加入市場團隊，出任這個全新職位，帶領香港交易所推行綠色及可持續發展金融計劃。他相信憑藉許的經驗與熱誠，香港交易所一定可以繼續引領市場推動香港的可持續金融發展。