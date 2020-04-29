【持續更新】人大政協兩會會期已確定　恒指升近170點

港股昨日做好，企穩24500樓上收市，市場關注港股今日能否延續升勢，有力上25000水平。

【10:11】兩會下月召開 港股升幅擴大

全國人大敲定5月22日召開，全國政協則於5月21日召開。安排公布後，港股升幅擴大，恒指現升168點，報24744點；國指則升99點，報10082點。

【09:51】會德豐盈警 今早股價照揚2.8%

會德豐（0020）昨晚發盈警，指出截至今年3月底虧損60億元，不過有關消息並無對股價帶來壓力之餘，今早更上揚，曾高見57.75元，最新報57.4元，升2.8%。

旗下九倉置業（1997）升4.2%，最新報33.25元，九倉（0004）升1.4%，最新報14.38元，海港企業（0051）最新報8.57元，無升跌。

【09:25】內地股市低開

內地股市低開，上證低開8點或0.3%，最新報2801點，深成最新報10461點，升40點或0.4%，滬深300最新報3837點，升11點或0.3%，創業板最新報2022點，低開8點或0.4%。

【09:22】恒指高開210點

恒指開市升210點或0.85%，報24786點；國指升81點或0.82%，報10065點。

昨日公布季度業績，列賬稅前盈利按年少賺48%的滙控（0005）今早開市報40.6元，升0.65元或1.63%。