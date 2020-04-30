滙豐：亞洲股票估值相對吸引　看好中國教育及必需品股票

新型冠狀病毒疫情下，3月環球爆發股災。滙豐環球投資管理亞太區投資總監及環球策略投資總監（股票）馬浩德（Bill Maldonado）表示，雖然企業盈利受壓向下，但該行認為，部分市場出現明顯幅度的折讓，為不少資產類別造就投資機會，例如亞洲股票。

馬浩德指，自3月中開始，市場大幅下調美國企業的季度盈利預測，而歐元區及英國企業亦出現同樣情況，該行認為部分市場例如亞洲市場，出現明顯幅度的折讓。他明言，現時亞洲股票相對其他已發展市場，尤其是美股，估值相對吸引。MSCI亞洲（日本除外）現價出現大幅折讓（1.25倍市盈率），遠低於其長期平均估值（1.65倍市盈率）。亞洲（日本除外）股票較美股折讓約56%，相對長期平均折讓水平（42%）同樣具有吸引力。

馬浩德：預計中國推更多政策刺激需求

他又提到，中國當局透過短期、即時及定向的財政及信貸政策應對疫情帶來的影響，並採取貨幣寬鬆措施穩定金融體系。隨着供應方面所受的衝擊或逐步減退，預計當局將推出更多政策刺激需求。

該行看好中國股票中的非必需消費品板塊，尤其是教育行業較少受到宏觀經濟受壓所影響。必需消費品板塊同樣有吸引力，部分優質品牌具備較強的定價能力，有利擴闊利潤，促進行業走向高端化。另一面，該行認為中國手機鏡頭行業將持續向好，因為有關行業可從科技升級中受惠。