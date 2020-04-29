長和︰所佔赫斯基能源首季虧損約38億　VHA合併收益可抵銷有餘

長和﹙0001﹚公布，旗下赫斯基能源呈報虧損淨額為17億加元，主要由於非現金資產減值支出以及原油價格及煉油毛利下跌導致之經營虧損。同時，赫斯基能源於2020年第一季確認稅後減值支出合共為11億加元。有關支出主要與赫斯基能源之北美州上游資產有關，並大致上基於偏低之原油價格假設。

計入集團今年業績之集團所佔赫斯基能源2020年第一季之虧損淨額約為38億港元。

另外，Vodafone Hutchison Australia Pty Limited （「VHA」）現正與 TPG Telecom Limited （「TPG」）合作，目標為於本年度中期完成澳洲電訊業務之合併，有關合併之生效日期為本年度上半年內。受合併生效所限，集團預期於其綜合收益表內，因集團於 VHA之應佔權益由43.93%攤薄至22.01%而變現收益。

根據目前所得之資料，集團估計因攤薄而產生之股東應佔收益將約為72億港元。此收益數額將視乎合併生效當日之實際匯率、TPG之公平價值、集團於VHA之投資的賬面成本及重新分類調整金額而定，因此72億元之股東應佔收益可能有變。

長和續指，倘原油價格及煉油毛利仍維持目前之低水平，因赫斯基能源之第一季虧損淨額，以及赫斯基能源於本年餘下時間，可能錄得進一步虧損而對公司股東應佔溢利之影響，預期將被VHA合併收益全數抵銷有餘。