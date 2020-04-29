港交所﹕11間醫療及生物科技公司提交上市申請　3間為生物科技企

在本月30日，為香港交易所（0388）實施新上市規則2周年。透過增加3個新章節，首次允許未有收入的生物科技公司，及採取不同投票權架構的新經濟公司來港上市。自上市新規實施以來，合共有84新經濟公司﹑包括醫療健康及生物科技公司來港上市，合共集資額為3,023億元，佔同期本港新股上市集資額的50.8%。

港交所指出，在2018年及2019年分別為32間及47間新經濟公司來港掛牌，又指出自新規實施後，在港上市的新經濟公司市值，佔本港股市總市值的17%。從2017年起上市的新經濟公司，佔港股日均成交的比率，由2017年的4.1%增至15.4%。

港交所又指出，目前共有146家醫療公司在香港上市，較2018年4月新規生效前增加72%。自新規實施後，已有28家醫療健康及生物科技公司在港上市，融資額達825億元。自《上市規則》第十八A章推出以來，截至今年4月底，共有16家未有收入生物科技公司上市，集資額為397億元，佔同期香港新股市場融資額的6.7%。

為未有收益生物科技公司刊發新指引

截至4月27日，已有11間醫療健康及生物科技公司提交上市申請，其中包括3家未有收入的生物科技公司。

港交所亦刊發有關未有收益生物科技公司的新指引，為準發行人及市場提供更清晰上市及披露規定。其中一份新增指引為生物科技公司上市文件披露內容，提供詳細指引，如相關公司應考慮在上市文件中，披露生物科技產品競爭形勢﹑目標市場及主管當局逍訊等。

同時更新有關生物科技朮公司是否適合上市﹑有關根據《上市規則》向關連客戶，以及現有股東或其緊密聯繫人現有股東或其聯繫人配售股份，及簡化股本證券新上市申請上市編制3份指引。